https://uz.sputniknews.ru/20260211/rossii-uzbekistan-vvedut-edinyy-standart-sertifikatsii-xalyal-55617534.html
В России, Узбекистане и еще нескольких странах введут единый стандарт сертификации халяль
В России, Узбекистане и еще нескольких странах введут единый стандарт сертификации халяль
Sputnik Узбекистан
Это решение позволит упростить торговлю и снизить издержки для производителей, так как сертификат, выданный в одной стране, будет действителен во всех странах-участниках союза.
2026-02-11T13:18+0500
2026-02-11T13:18+0500
2026-02-11T14:38+0500
халяль
продукты
россия
узбекистан
казахстан
монголия
кыргызстан
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55617831_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18ff6ee51257c719ae0b89455fa3c146.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В ближайшие месяцы планируется разработка регламента, который позволит взаимно признавать продукцию из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Монголии халяльной, то есть соответствующей исламским нормам.Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор Международного центра по стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС "Халяль") Айдар Газизов.Эксперт принял участие в работе ХV Международного конгресса "Халяль", который прошел в Москве в рамках 33-й выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2026".По его словам, принято решение в ближайшее время разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза "Халяль". Это позволит снизить издержки: например, казахстанский экспортер сможет получить один сертификат "халяль" дома и продавать продукцию в России и других странах Союза без повторной сертификации, то же касается остальных производителей.Он напомнил, что в Евразийский союз "Халяль" входят органы по сертификации продукции "халяль" при духовных управлениях мусульман своих стран — в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Монголии.
россия
узбекистан
казахстан
монголия
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55617831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89f77762f919142141ffd2d487d0a403.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
халяль россия узбекистан казахстан единый стандарт сертификация
халяль россия узбекистан казахстан единый стандарт сертификация
В России, Узбекистане и еще нескольких странах введут единый стандарт сертификации халяль
13:18 11.02.2026 (обновлено: 14:38 11.02.2026)
Это решение позволит упростить торговлю и снизить издержки для производителей, так как сертификат, выданный в одной стране, будет действителен во всех странах-участниках союза.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В ближайшие месяцы планируется разработка регламента, который позволит взаимно признавать продукцию из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Монголии халяльной, то есть соответствующей исламским нормам.
Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор Международного центра по стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС "Халяль") Айдар Газизов.
Эксперт принял участие в работе ХV Международного конгресса "Халяль", который прошел в Москве в рамках 33-й выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2026".
По его словам, принято решение в ближайшее время разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза "Халяль". Это позволит снизить издержки: например, казахстанский экспортер сможет получить один сертификат "халяль" дома и продавать продукцию в России и других странах Союза без повторной сертификации, то же касается остальных производителей.
"Сегодня принято решение в ближайшие месяцы разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза "Халяль". Это сделано по просьбе производителей, бизнеса, чтобы снизить издержки, чтобы, например, экспортер из Казахстана один раз получил сертификат "халяль" у себя на родине и мог продавать эту продукцию в России или других странах Союза без дополнительной сертификации на месте. То же самое — для российских производителей", — сказал Газизов.
Он напомнил, что в Евразийский союз "Халяль" входят органы по сертификации продукции "халяль" при духовных управлениях мусульман своих стран — в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Монголии.