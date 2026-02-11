https://uz.sputniknews.ru/20260211/rossii-uzbekistan-vvedut-edinyy-standart-sertifikatsii-xalyal-55617534.html

В России, Узбекистане и еще нескольких странах введут единый стандарт сертификации халяль

Это решение позволит упростить торговлю и снизить издержки для производителей, так как сертификат, выданный в одной стране, будет действителен во всех странах-участниках союза.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В ближайшие месяцы планируется разработка регламента, который позволит взаимно признавать продукцию из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Монголии халяльной, то есть соответствующей исламским нормам.Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор Международного центра по стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС "Халяль") Айдар Газизов.Эксперт принял участие в работе ХV Международного конгресса "Халяль", который прошел в Москве в рамках 33-й выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2026".По его словам, принято решение в ближайшее время разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза "Халяль". Это позволит снизить издержки: например, казахстанский экспортер сможет получить один сертификат "халяль" дома и продавать продукцию в России и других странах Союза без повторной сертификации, то же касается остальных производителей.Он напомнил, что в Евразийский союз "Халяль" входят органы по сертификации продукции "халяль" при духовных управлениях мусульман своих стран — в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Монголии.

