Торговля меняет формат: маркетплейсы теснят традиционные базары в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане активно развиваются маркетплейсы и в скором времени могут превысить оборот базаров, которые сегодня занимают почти треть розничного рынка в стране, считает генеральный директор Commonwealth Partnership Uzbekistan Денис Соколов, передает РИА Новости.

"Около 30% оборота всей розничной торговли — это традиционные базары. А маркетплейсы — быстро, быстро нагоняют, и, возможно, они, скорее всего, заменят базары по объемам оборота", — сказал Соколов, выступая с обзором рынка недвижимости Узбекистана на форуме.

Эксперт также отметил, что в Ташкенте сейчас существует только один современный торговый центр с высоким качественным управлением — Tashkent City Mall, открытый в марте 2024 года. По его оценке, торговые центры, построенные в столице Узбекистана с 2018 года, уже требуют перепроектирования.

"Пока никто не может наладить качественное управление торговыми центрами. Это на самом деле тоже такой достаточно серьезный потенциал", — добавил Соколов.

В Ташкенте открылся двухдневный международный саммит Move Real Estate Forum, организованный форумом недвижимости "Движение". В мероприятии принимают участие руководители и собственники девелоперских компаний и агентств недвижимости из России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и других стран.

Move Real Estate Forum проводится в четвертый раз. Первый международный саммит состоялся в 2023 году в Алма-Ате, второй в 2024 году в Дубае, третий — в феврале 2025 года в Баку.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
В Узбекистане активно развиваются маркетплейсы и в скором времени могут превысить оборот базаров, которые сегодня занимают почти треть розничного рынка в стране, считает генеральный директор Commonwealth Partnership Uzbekistan Денис Соколов, передает РИА Новости
"Около 30% оборота всей розничной торговли — это традиционные базары. А маркетплейсы — быстро, быстро нагоняют, и, возможно, они, скорее всего, заменят базары по объемам оборота", — сказал Соколов, выступая с обзором рынка недвижимости Узбекистана на форуме.
Эксперт также отметил, что в Ташкенте сейчас существует только один современный торговый центр с высоким качественным управлением — Tashkent City Mall, открытый в марте 2024 года. По его оценке, торговые центры, построенные в столице Узбекистана с 2018 года, уже требуют перепроектирования.
"Пока никто не может наладить качественное управление торговыми центрами. Это на самом деле тоже такой достаточно серьезный потенциал", — добавил Соколов.
В Ташкенте открылся двухдневный международный саммит Move Real Estate Forum, организованный форумом недвижимости "Движение". В мероприятии принимают участие руководители и собственники девелоперских компаний и агентств недвижимости из России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и других стран.
Move Real Estate Forum проводится в четвертый раз. Первый международный саммит состоялся в 2023 году в Алма-Ате, второй в 2024 году в Дубае, третий — в феврале 2025 года в Баку.