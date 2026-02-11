Торговля меняет формат: маркетплейсы теснят традиционные базары в Узбекистане

https://uz.sputniknews.ru/20260211/torgovlya-menyaet-format-marketpleysy-tesnyat-traditsionnye-bazary-uzbekistan-55631799.html

Эксперты считают, что маркетплейсы могут скоро превысить оборот базаров в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане активно развиваются маркетплейсы и в скором времени могут превысить оборот базаров, которые сегодня занимают почти треть розничного рынка в стране, считает генеральный директор Commonwealth Partnership Uzbekistan Денис Соколов, передает РИА Новости.Эксперт также отметил, что в Ташкенте сейчас существует только один современный торговый центр с высоким качественным управлением — Tashkent City Mall, открытый в марте 2024 года. По его оценке, торговые центры, построенные в столице Узбекистана с 2018 года, уже требуют перепроектирования.В Ташкенте открылся двухдневный международный саммит Move Real Estate Forum, организованный форумом недвижимости "Движение". В мероприятии принимают участие руководители и собственники девелоперских компаний и агентств недвижимости из России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и других стран.Крупный маркетплейс выплатил Узбекистану дополнительные 50 млрд сумов налоговMove Real Estate Forum проводится в четвертый раз. Первый международный саммит состоялся в 2023 году в Алма-Ате, второй в 2024 году в Дубае, третий — в феврале 2025 года в Баку.

