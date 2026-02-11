https://uz.sputniknews.ru/20260211/velogonschitsa-iz-uzbekistana-stala-chempionkoy-azii-po-veloshosse-55629695.html

Велогонщица из Узбекистана стала чемпионкой Азии по велошоссе

В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по велоспорту Самира Исмоилова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба НОК.В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.Узбекская спортсменка записала в актив команды золотую медаль, финишировав первой в групповой гонке на дистанции 109,2 километров.

