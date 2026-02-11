Велогонщица из Узбекистана стала чемпионкой Азии по велошоссе
Велогонщица из Узбекистана стала чемпионкой Азии по велошоссе на турнире в Саудовской Аравии.
В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по велоспорту Самира Исмоилова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба НОК.
"Самира Исмоилова — чемпионка Азии по велошоссе. На проходящем в Саудовской Аравии чемпионате Азии по велошоссе сборная Узбекистана завоевала награду высшей пробы. Ее обладательницей стала Самира Исмоилова, выступавшая в категории U23", — говорится в сообщении.
Узбекская спортсменка записала в актив команды золотую медаль, финишировав первой в групповой гонке на дистанции 109,2 километров.