ЕЭК: торговое соглашение ЕАЭС с Монголией позволит увеличить экспорт основных товаров

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел встречу с руководителями монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе переговоров министр ЕЭК отметил, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.Особое внимание стороны уделили разработке совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.Андрей Слепнев также принял участие в работе Российско-Монгольского делового форума, где представил бизнесу основные задачи, которые должны быть решены в рамках реализации упомянутого выше плана.В частности, была отмечена цель значительного наращивания экспорта мяса и мясопродуктов из Монголии, включая обеспечение скотоводческой отрасли партнера вакцинами, обсуждены меры по информированию бизнеса о таможенных правилах ЕАЭС и намечены шаги для упрощения подтверждения соответствия продукции требованиям Союза.Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, подписано "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске в июне 2025 года. В настоящее время стороны проводят ратификационные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

