Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260212/eek-torgovoe-soglashenie-eaes-s-mongoliey-pozvolit-uvelichit-eksport-osnovnyx-tovarov-55642915.html
ЕЭК: торговое соглашение ЕАЭС с Монголией позволит увеличить экспорт основных товаров
ЕЭК: торговое соглашение ЕАЭС с Монголией позволит увеличить экспорт основных товаров
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК считают, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое... 12.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-12T14:51+0500
2026-02-12T15:33+0500
еэк
еаэс
монголия
торговля
соглашение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55643629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7761b37d5e91c81165cfbe31c283dd89.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел встречу с руководителями монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе переговоров министр ЕЭК отметил, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.Особое внимание стороны уделили разработке совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.Андрей Слепнев также принял участие в работе Российско-Монгольского делового форума, где представил бизнесу основные задачи, которые должны быть решены в рамках реализации упомянутого выше плана.В частности, была отмечена цель значительного наращивания экспорта мяса и мясопродуктов из Монголии, включая обеспечение скотоводческой отрасли партнера вакцинами, обсуждены меры по информированию бизнеса о таможенных правилах ЕАЭС и намечены шаги для упрощения подтверждения соответствия продукции требованиям Союза.Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, подписано "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске в июне 2025 года. В настоящее время стороны проводят ратификационные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55643629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cef6ba0412c8ecb1a4ad094c9380192f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еэк, еаэс, монголия, торговля, соглашение
еэк, еаэс, монголия, торговля, соглашение

ЕЭК: торговое соглашение ЕАЭС с Монголией позволит увеличить экспорт основных товаров

14:51 12.02.2026 (обновлено: 15:33 12.02.2026)
© Sputnik / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Улан-Батор
Города мира. Улан-Батор - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Мария Плотникова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В ЕЭК считают, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел встречу с руководителями монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В ходе переговоров министр ЕЭК отметил, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев встретился с руководителями министерств и ведомств Монголии.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев встретился с руководителями министерств и ведомств Монголии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев встретился с руководителями министерств и ведомств Монголии.
© Пресс-служба ЕЭК

"Несмотря на ограниченный охват номенклатуры, соглашение дает возможность сторонам нарастить экспорт практически по всем основным торгуемым товарам. По нашим оценкам, для роста экспорта как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции есть все предпосылки", — отметил Слепнев.

Особое внимание стороны уделили разработке совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.

"В этот план должны войти практические мероприятия, направленные на активное раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между заинтересованными государствами ЕАЭС и Монголией. При формировании плана прежде всего учитываем конкретные запросы бизнес-сообщества, в том числе в области таможенного контроля, технических барьеров в торговле и СФС-мер, а также в части развития каналов электронной торговли", — подчеркнул министр ЕЭК.

Андрей Слепнев также принял участие в работе Российско-Монгольского делового форума, где представил бизнесу основные задачи, которые должны быть решены в рамках реализации упомянутого выше плана.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев встретился с руководителями министерств и ведомств Монголии.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев встретился с руководителями министерств и ведомств Монголии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев встретился с руководителями министерств и ведомств Монголии.
© Пресс-служба ЕЭК
В частности, была отмечена цель значительного наращивания экспорта мяса и мясопродуктов из Монголии, включая обеспечение скотоводческой отрасли партнера вакцинами, обсуждены меры по информированию бизнеса о таможенных правилах ЕАЭС и намечены шаги для упрощения подтверждения соответствия продукции требованиям Союза.

"Вопросы есть, и они не всегда простые, – нужно многое сделать, чтобы торговля действительно показала заметный рост. Но мы готовы пройти этот путь вместе с монгольскими партнерами и оказать бизнесу всю необходимую поддержку", — резюмировал Андрей Слепнев.

Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, подписано "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске в июне 2025 года. В настоящее время стороны проводят ратификационные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0