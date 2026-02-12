https://uz.sputniknews.ru/20260212/eek-torgovoe-soglashenie-eaes-s-mongoliey-pozvolit-uvelichit-eksport-osnovnyx-tovarov-55642915.html
ЕЭК: торговое соглашение ЕАЭС с Монголией позволит увеличить экспорт основных товаров
ЕЭК: торговое соглашение ЕАЭС с Монголией позволит увеличить экспорт основных товаров
12.02.2026
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел встречу с руководителями монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе переговоров министр ЕЭК отметил, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.Особое внимание стороны уделили разработке совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.Андрей Слепнев также принял участие в работе Российско-Монгольского делового форума, где представил бизнесу основные задачи, которые должны быть решены в рамках реализации упомянутого выше плана.В частности, была отмечена цель значительного наращивания экспорта мяса и мясопродуктов из Монголии, включая обеспечение скотоводческой отрасли партнера вакцинами, обсуждены меры по информированию бизнеса о таможенных правилах ЕАЭС и намечены шаги для упрощения подтверждения соответствия продукции требованиям Союза.Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, подписано "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске в июне 2025 года. В настоящее время стороны проводят ратификационные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
14:51 12.02.2026 (обновлено: 15:33 12.02.2026)
В ЕЭК считают, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел встречу с руководителями монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В ходе переговоров министр ЕЭК отметил, что драйвером развития взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является подписанное летом 2025 года Временное торговое соглашение.
"Несмотря на ограниченный охват номенклатуры, соглашение дает возможность сторонам нарастить экспорт практически по всем основным торгуемым товарам. По нашим оценкам, для роста экспорта как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции есть все предпосылки", — отметил Слепнев.
Особое внимание стороны уделили разработке совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.
"В этот план должны войти практические мероприятия, направленные на активное раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между заинтересованными государствами ЕАЭС и Монголией. При формировании плана прежде всего учитываем конкретные запросы бизнес-сообщества, в том числе в области таможенного контроля, технических барьеров в торговле и СФС-мер, а также в части развития каналов электронной торговли", — подчеркнул министр ЕЭК.
Андрей Слепнев также принял участие в работе Российско-Монгольского делового форума, где представил бизнесу основные задачи, которые должны быть решены в рамках реализации упомянутого выше плана.
В частности, была отмечена цель значительного наращивания экспорта мяса и мясопродуктов из Монголии, включая обеспечение скотоводческой отрасли партнера вакцинами, обсуждены меры по информированию бизнеса о таможенных правилах ЕАЭС и намечены шаги для упрощения подтверждения соответствия продукции требованиям Союза.
"Вопросы есть, и они не всегда простые, – нужно многое сделать, чтобы торговля действительно показала заметный рост. Но мы готовы пройти этот путь вместе с монгольскими партнерами и оказать бизнесу всю необходимую поддержку", — резюмировал Андрей Слепнев.
Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, подписано "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске в июне 2025 года. В настоящее время стороны проводят ратификационные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.