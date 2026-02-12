В МПЦ Sputnik обсуждают современные подходы к лечению детской онкологии — видео

https://uz.sputniknews.ru/20260212/mpts-sputnik-obsujdayut-sovremennye-podxody-lechenie-detskoy-onkologii-55639955.html
В центре внимания — актуальные для Узбекистана вопросы раннего выявления онкологических заболеваний у детей, доступности современных и инновационных методов лечения, лекарственного обеспечения, а также основные тенденции в области детской онкологии в республике.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент, приуроченный к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.В нем приняли участие специалисты из Ташкента:из Москвы:медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова. Участники мероприятия обсудили актуальные для Узбекистана вопросы ранней диагностики детских онкологических заболеваний, доступности современных и инновационных методов лечения, обеспечения лекарственными препаратами, а также представлены данные и тенденции по детской онкологии в республике.
12:02 12.02.2026 (обновлено: 15:30 12.02.2026)
