https://uz.sputniknews.ru/20260212/mpts-sputnik-obsujdayut-sovremennye-podxody-lechenie-detskoy-onkologii-55639955.html

В МПЦ Sputnik обсуждают современные подходы к лечению детской онкологии — видео

В МПЦ Sputnik обсуждают современные подходы к лечению детской онкологии — видео

Sputnik Узбекистан

В центре внимания — актуальные для Узбекистана вопросы раннего выявления онкологических заболеваний у детей, доступности современных и инновационных методов лечения, лекарственного обеспечения, а также основные тенденции в области детской онкологии в республике.

2026-02-12T12:02+0500

2026-02-12T12:02+0500

2026-02-12T15:30+0500

видеомост

прямая трансляция

онкология

дети

sputnik

узбекистан

пресс-центр

лечение

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55641262_0:99:3077:1830_1920x0_80_0_0_9bce2789ca1d3ba1d831c52dd717221d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент, приуроченный к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.В нем приняли участие специалисты из Ташкента:из Москвы:медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова. Участники мероприятия обсудили актуальные для Узбекистана вопросы ранней диагностики детских онкологических заболеваний, доступности современных и инновационных методов лечения, обеспечения лекарственными препаратами, а также представлены данные и тенденции по детской онкологии в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20260124/onkologi-uzbekistana-rasshiryayut-sotrudnichestvo-s-rossiyskimi-kollegami-55232661.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мпц sputnik современные подходы лечение детской онкология трансляция видео