Прорыв в науке: в Узбекистане создали биочернила для печати органов на 3D-биопринтере
Прорыв в науке: в Узбекистане создали биочернила для печати органов на 3D-биопринтере
Открытие получило положительное заключение Агентства по интеллектуальной собственности и в настоящее время проходит процедуру патентования.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Молодой исследователь Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана Олимжон Бойматов определил способ получения основы для биочернил, необходимых для 3D-биопринтеров, из местных растений. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инновационного развития.По словам Олимджона Бойматова, отечественные ученые на протяжении многих лет проводили исследования по созданию биочернил, полностью совместимых с организмом человека, безопасных, при этом значительно более доступных по цене и пригодных для производства в местных условиях. Несмотря на определенные достижения в этой области за эти годы, результаты не были столь эффективными, чтобы широко применять их на практике. Существенный прогресс был достигнут после научной стажировки в Университете Лейбница в Германии, где были изучены современные технологии биопечати и методы получения гидрогелей.Разработка уже рассмотрена Агентством по интеллектуальной собственности, получено положительное заключение, в настоящее время идет процесс ее патентования.Данное открытие в будущем послужит удовлетворению потребности в донорских органах и поможет спасти жизни многих пациентов. Кроме того, оно рассматривается как важный шаг в развитии науки и медицины нашей страны, добавили в агентстве.
Прорыв в науке: в Узбекистане создали биочернила для печати органов на 3D-биопринтере
Разработка молодого ученого была одобрена Агентством по интеллектуальной собственности и в настоящее время находится на этапе патентования.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Молодой исследователь Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана Олимжон Бойматов определил способ получения основы для биочернил, необходимых для 3D-биопринтеров, из местных растений. Об этом сообщила
пресс-служба Агентства инновационного развития.
По словам Олимджона Бойматова, отечественные ученые на протяжении многих лет проводили исследования по созданию биочернил, полностью совместимых с организмом человека, безопасных, при этом значительно более доступных по цене и пригодных для производства в местных условиях.
Несмотря на определенные достижения в этой области за эти годы, результаты не были столь эффективными, чтобы широко применять их на практике.
Существенный прогресс был достигнут после научной стажировки в Университете Лейбница в Германии, где были изучены современные технологии биопечати и методы получения гидрогелей.
"В 2024 году я принял участие в конкурсе на стажировку, объявленном Агентством инновационного развития, выиграл и в престижном университете Лейбница изучил современные технологии биопечати и новые методы получения гидрогелей. В результате я получил положительные выводы относительно биочернила, которое позволяет печатать человеческие органы на 3D-биопринтере. Новый гидрогель создан на основе полисахаридов местных растений и поддерживает жизнедеятельность и развитие человеческих клеток iMSC. Это открывает перспективы создания искусственных органов и тканей, отличающихся высокой биосовместимостью, безопасностью и адаптивностью", — рассказал ученый.
Разработка уже рассмотрена Агентством по интеллектуальной собственности, получено положительное заключение, в настоящее время идет процесс ее патентования.
"В мире миллионы пациентов стоят в очереди на трансплантацию органов. В связи с нехваткой донорских органов ученые ведут постоянные исследования по развитию 3D-биопринтеров. Проведенные исследования подтвердили возможность печати таким способом кровеносных сосудов, кожи и хрящей, а также сердца, печени и почек. В связи с этим спрос на биочернила в мире очень высок, и их стоимость также остается значительной", — отметили в Агентстве инновационного развития.
Данное открытие в будущем послужит удовлетворению потребности в донорских органах и поможет спасти жизни многих пациентов. Кроме того, оно рассматривается как важный шаг в развитии науки и медицины нашей страны, добавили в агентстве.