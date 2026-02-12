https://uz.sputniknews.ru/20260212/proryv-nauka-uzbekistan-biochernila-dlya-pechati-organov-na-3d-bioprintere-55656927.html

Прорыв в науке: в Узбекистане создали биочернила для печати органов на 3D-биопринтере

Открытие получило положительное заключение Агентства по интеллектуальной собственности и в настоящее время проходит процедуру патентования.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Молодой исследователь Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана Олимжон Бойматов определил способ получения основы для биочернил, необходимых для 3D-биопринтеров, из местных растений. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инновационного развития.По словам Олимджона Бойматова, отечественные ученые на протяжении многих лет проводили исследования по созданию биочернил, полностью совместимых с организмом человека, безопасных, при этом значительно более доступных по цене и пригодных для производства в местных условиях. Несмотря на определенные достижения в этой области за эти годы, результаты не были столь эффективными, чтобы широко применять их на практике. Существенный прогресс был достигнут после научной стажировки в Университете Лейбница в Германии, где были изучены современные технологии биопечати и методы получения гидрогелей.Разработка уже рассмотрена Агентством по интеллектуальной собственности, получено положительное заключение, в настоящее время идет процесс ее патентования.Данное открытие в будущем послужит удовлетворению потребности в донорских органах и поможет спасти жизни многих пациентов. Кроме того, оно рассматривается как важный шаг в развитии науки и медицины нашей страны, добавили в агентстве.

