ВС РФ нанесли удары по военной и транспортной инфраструктуре ВСУ в 147 районах

В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре российские войска наносят удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

2026-02-12T15:48+0500

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские военные нанесли поражение объектам военного аэродрома, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

