ВС РФ нанесли удары по военной и транспортной инфраструктуре ВСУ в 147 районах
В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре российские войска наносят удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
2026-02-12T15:48+0500
2026-02-12T15:48+0500
2026-02-12T15:48+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55645708_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e17be18401f5f36123aa2220eca1391.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские военные нанесли поражение объектам военного аэродрома, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские военные нанесли поражение объектам военного аэродрома, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
113 737 беспилотных летательных аппаратов,
650 зенитных ракетных комплексов,
27 620 танков и других боевых бронированных машин,
1 664 боевые машины реактивных систем залпового огня,
33 234 орудия полевой артиллерии и минометов,
54 176 единиц специальной военной автомобильной техники.