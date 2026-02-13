Борьба за финал: в Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
© SputnikВ Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
© Sputnik
Самарканд в эти дни стал настоящим центром спортивных баталий — здесь продолжается второй этап чемпионата Узбекистана по волейболу среди мужских команд Высшей лиги.
САМАРКАНД, 13 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. В спортзале областной специализированной школы по игровым видам спорта и легкой атлетике разгорается напряженная борьба. Девять сильных коллективов из разных регионов страны борются за звание лучшей команды и право приблизиться к заветному финалу.
Каждый матч проходит в атмосфере настоящего накала: мощные подачи, стремительные атаки и самоотверженная игра в защите не оставляют равнодушными ни зрителей, ни самих спортсменов.
"На сегодняшний день лидируют команды Uztelecom и Road Patrol. Эти коллективы демонстрируют профессионализм, собранность и чемпионский характер. К сожалению, для нашей команды турнир складывается непросто. Она находится среди отстающих из-за травмы одного из ключевых игроков. Однако для нас важно не столько победа, сколько участие и успешное проведение в Самарканде столь престижного соревнования", — говорит главный тренер сборной Самаркандской области по волейболу Шахобиддин Тухтапулатов.
Не радуют результаты игр и тренера команды АГМК. За первые три встречи им не удалось заработать ни одного очка. По словам наставника алмалыкской команды Азиза Тешабаева, это напрямую связано с ухудшением финансовой базы клуба.
"Наша команда, функционирующая с 2000 года, является многократным чемпионом и призером Узбекистана. К сожалению, в последнее время мы испытываем финансовые трудности, из-за чего не можем полноценно развиваться", — признался Азиз Тешабаев.
О важности уделять больше внимания развитию волейбола говорил и заместитель директора Самаркандской специализированной школы по игровым видам спорта и легкой атлетике Аслиддин Камалов.
"На базе нашей школы соревнования такого уровня проходят впервые, поэтому они имеют для нас огромное значение. Самаркандские спортсмены, в том числе и тренеры, получают опыт, видят свои ошибки и стараются работать над собой. В настоящее время в школе обучается 840 ребят, из них всего 85 мальчиков и девочек занимаются волейболом", — отметил он.
Надо сказать, что самаркандская команда по волейболу, базирующаяся в Самаркандском педагогическом институте, достаточно юная — ей чуть более двух лет.
"Надеюсь, что со временем волейбол будет таким же популярным, как силовые виды спорта или футбол", — подчеркивает Шахобиддин Тухтапулатов.
Стоит отметить, что наряду с Самаркандом второй этап Высшей лиги чемпионата проходит и в Ташкенте, где за возможность выйти в финал борются восемь команд.
Соревнования в Самарканде, как и в Ташкенте, завершатся 16 февраля.