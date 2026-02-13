https://uz.sputniknews.ru/20260213/borba-za-final-samarkand-chempionat-uzbekistana-voleybol-55686119.html

Борьба за финал: в Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу

Самарканд в эти дни стал настоящим центром спортивных баталий -здесь продолжается второй этап чемпионата Узбекистана по волейболу среди мужских команд Высшей лиги.

САМАРКАНД, 13 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. В спортзале областной специализированной школы по игровым видам спорта и легкой атлетике разгорается напряженная борьба. Девять сильных коллективов из разных регионов страны борются за звание лучшей команды и право приблизиться к заветному финалу.Каждый матч проходит в атмосфере настоящего накала: мощные подачи, стремительные атаки и самоотверженная игра в защите не оставляют равнодушными ни зрителей, ни самих спортсменов.Не радуют результаты игр и тренера команды АГМК. За первые три встречи им не удалось заработать ни одного очка. По словам наставника алмалыкской команды Азиза Тешабаева, это напрямую связано с ухудшением финансовой базы клуба.О важности уделять больше внимания развитию волейбола говорил и заместитель директора Самаркандской специализированной школы по игровым видам спорта и легкой атлетике Аслиддин Камалов.Надо сказать, что самаркандская команда по волейболу, базирующаяся в Самаркандском педагогическом институте, достаточно юная — ей чуть более двух лет.Стоит отметить, что наряду с Самаркандом второй этап Высшей лиги чемпионата проходит и в Ташкенте, где за возможность выйти в финал борются восемь команд.Соревнования в Самарканде, как и в Ташкенте, завершатся 16 февраля.

