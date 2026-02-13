Культурные центры и креативные кластеры: президент обозначил архитектуру новой экономики
Ташкент-Сити — деловой центр в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии креативной экономики, совершенствовании инфраструктуры учреждений культуры и создании новых креативных пространств.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Ташкенте и регионах в ближайшие годы планируют открыть сеть креативных парков, Высшую школу традиционных искусств, а также модернизировать центры культуры. Инициативы направлены на формирование современной инфраструктуры и поддержку творческой молодежи. Президенту представлены проекты по развитию креативной экономики и созданию новых культурных пространств, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе совещания было отмечено, что креативная экономика становится одним из главных двигателей роста во многих странах. На эту сферу приходится 3-7% мирового ВВП. В Узбекистане доля креативной экономики в ВВП в 2024 году составила 3,7% или 56,8 трлн сумов, объем экспорта достиг $770,6 млн, в сфере заняты более 319 тысяч человек.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами развития креативной экономики и культуры.
Сообщалось, что к 2030 году планируется довести долю креативной экономики в ВВП до 5% (145 трлн сумов), увеличить экспорт до $1 млрд и обеспечить занятость в отрасли свыше 500 тысяч человек.
На презентации представлена концепция Парка креативных индустрий в Ташкенте, который будет создан на основе государственно-частного партнерства.
На его территории будут созданы парк, арт-объекты, Ташкентская школа международной сети программирования, бук-кафе, спортивные площадки, павильоны художественного творчества, коворкинг-пространства и офисные помещения, зоны кино- и видеопроизводства, звукозаписывающая студия, кампус креативных индустрий и гостиница для молодежи и творческих деятелей.
Создать креативные парки планируется также на территории Нового Ташкента и городе Нукусе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами развития креативной экономики и культуры.
В парке в Новом Ташкенте разместятся арендные помещения для креативных резидентов, студии, медиа- и конференц-залы, коммерческие и сервисные объекты, а существующий павильон в парке "Истиклол" в Нукусе будет реконструирован и трансформирован в многофункциональный общественно-культурный центр.
"Проект креативного парка в Нукусе примечателен тем, что в нем установят представленный на "EXPO-2025" национальный павильон Узбекистана. Рядом с ним будет построена современная библиотека", — говорится в сообщении.
Критически рассмотрена деятельность более 800 центров культуры: свыше половины из них нуждаются в ремонте и обновлении формата работы. Разработан пилотный проект модернизации четырех центров — в Ташкенте, Коканде, Бухаре и Самарканде. Первый будет создан на базе центра "Гульшан" в Ташкенте по принципу "культура – образование – досуг – диалог" с организацией клубов, мастерских и студий, и кружков.
Также представлены планы по созданию в Ташкенте Высшей школы традиционных искусств по модели школы Королевского фонда Великобритании. Учреждение будет готовить бакалавров и магистров по керамике и кирпичной кладке, декоративной росписи, резьбе по дереву, каллиграфии в архитектуре, геометрии и биоморфным орнаментам. Обучение будет вестись на английском языке по двухгодичной программе. К 2027 году планируется подготовить 50 специалистов, а к 2031 году — обеспечить ежегодный выпуск 80 квалифицированных кадров.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами развития креативной экономики и культуры.
Отдельно рассмотрены проекты создания Национального института реставрации, реставрации мечети Бибиханум в Самарканде и ремонта летнего амфитеатра дворца искусств "Туркистон". Подчеркнуто, что все проектные и реставрационные работы должны проводиться в полном согласовании с ЮНЕСКО.
Глава государства отметил стратегическое значение креативной экономики для культуры и национального развития и поручил обеспечить качественную реализацию намеченных инициатив.