Самые популярные страны для обучения среди узбекистанцев
Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 12 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 498 человек.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–декабре 2025 года почти 29 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.Этот показатель снизился почти на 6,9 тыс. человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 12 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 498 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.В топ-10 также вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–декабре 2025 года почти 29 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.
Этот показатель снизился почти на 6,9 тыс. человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
"В 2025 году 28 954 гражданина Узбекистана выехали за границу с целью обучения. Показатель снизился почти на 6,9 тыс. человек или 19,3% по сравнению с 2024 годом", — говорится в сообщении.
Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.
Казахстан — 1 097 человек;
Великобритания — 886 человек;
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
