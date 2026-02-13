https://uz.sputniknews.ru/20260213/samye-populyarnye-strany-dlya-obucheniya-sredi-uzbekistantsev-55681446.html

Самые популярные страны для обучения среди узбекистанцев

Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 12 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 498 человек.

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–декабре 2025 года почти 29 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.Этот показатель снизился почти на 6,9 тыс. человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 12 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 498 человек.Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.В топ-10 также вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

