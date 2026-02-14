https://uz.sputniknews.ru/20260214/rossiyskie-voennye-unichtojili-dve-gruppy-vsu-popytka-kontrataki-sumskaya-oblast-55704934.html
Российские военные уничтожили две группы ВСУ при попытке контратаки в Сумской области
ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке провести контратаку в Сумской области.
Российские военные уничтожили две группы ВСУ при попытке контратаки в Сумской области
15:29 14.02.2026 (обновлено: 15:41 14.02.2026)
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении, уничтожены две штурмовые группы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на силовые структуры.
По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений.
"Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", — заявил собеседник агентства.
В результате обе штурмовые группы ВСУ были уничтожены, попытка контратаки сорвана.
Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град" и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Кроме того, по данным Миноброны, ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сообщении.
Также российские бойцы ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах.