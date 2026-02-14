https://uz.sputniknews.ru/20260214/ssha-ne-ostavyat-popytki-uregulirovat-konflikt-ukrain-rubio-55706487.html
США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине — Рубио
США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине — Рубио
Sputnik Узбекистан
Госсекретарь США выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой раскрыл детали мирного процесса по Украине, раскритиковал миграционный кризис... 14.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-14T17:35+0500
2026-02-14T17:35+0500
2026-02-14T17:58+0500
украина
сша
россия
переговоры
марко рубио
в мире
китай
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0e/55707404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27e578a7d6015640e109a40587b6bfdd.jpg
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство, заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя переговорный процесс по Украине.По словам Рубио, территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам.Госсекретарь США отметил, что программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены.Рубио также заявил, что сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов.Он также сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве во вторник, 17 февраля.По его словам, остались самые сложные темы, работа по ним продолжается. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия.О будущем ЕвропыРазногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее.Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе.О провале глобализацииЗападным странам не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании.Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.Говоря о роли ООН, Рубио отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.Об отношениях с КитаемВашингтон и Пекин могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.США хотят поддерживать отношения с КНР исходя из национальных интересов и избегать ненужного трения. Взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.
https://uz.sputniknews.ru/20260213/stala-izvestna-data-novogo-raunda-peregovorov-po-ukraine--55691174.html
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0e/55707404_294:0:1734:1080_1920x0_80_0_0_94b0fa6f8a93c09f2f7b922194b2638b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сша конфликт украина марко рубио
сша конфликт украина марко рубио
США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине — Рубио
17:35 14.02.2026 (обновлено: 17:58 14.02.2026)
Госсекретарь США выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой раскрыл детали мирного процесса по Украине, раскритиковал миграционный кризис на Западе, идею глобализации и назвал цель отношений с Китаем. Также он дал интервью телеканалу Блумберг.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство, заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя переговорный процесс по Украине.
"И это обязательство, от которого мы не собираемся отказываться, потому что считаем его уникальным", — сказал госсекретарь в интервью телеканалу Блумберг, говоря о переговорном процессе по Украине.
По словам Рубио, территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам.
"Сейчас вопрос во многом сводится к их (России - ред.) стремлению получить около 20% территорий Украины , которыми они в настоящее время не владеют, и это трудная уступка для Украины по очевидным причинам — как с тактической, так и с политической точки зрения", — сказал он, комментируя ход урегулирования украинского конфликта.
Госсекретарь США отметил, что программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены.
"Европа предпринимает собственные шаги. Программа PURL продолжает действовать, в рамках нее американское вооружение продается для поддержки военных усилий Украины. Все эти процессы продолжаются. Ничего не было остановлено", — сказал он.
Рубио также заявил, что сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов.
"Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился", — заявил Рубио.
Он также сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве во вторник, 17 февраля.
"Наши переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посвятили этому огромное количество времени, и во вторник у них снова будут встречи", — сказал Рубио.
По его словам, остались самые сложные темы, работа по ним продолжается. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия.
"Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми", — сказал он.
Разногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее.
"Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить, потому что две великие войны прошлого века послужили для нас постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете наша судьба неразрывно связана и всегда будет связана с вашей".
Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе.
"Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа".
Западным странам не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании.
"Это была глупая идея (мир без границ. — Прим. ред.), которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось".
Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.
Говоря о роли ООН, Рубио отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.
Вашингтон и Пекин могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.
"Никто не питает иллюзий. Существуют фундаментальные вызовы между нашими странами и между Западом и Китаем, которые будут сохраняться в обозримом будущем по целому ряду причин".
США хотят поддерживать отношения с КНР исходя из национальных интересов и избегать ненужного трения. Взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.