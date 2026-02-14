https://uz.sputniknews.ru/20260214/ssha-ne-ostavyat-popytki-uregulirovat-konflikt-ukrain-rubio-55706487.html

США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине — Рубио

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство, заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя переговорный процесс по Украине.По словам Рубио, территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам.Госсекретарь США отметил, что программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены.Рубио также заявил, что сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов.Он также сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве во вторник, 17 февраля.По его словам, остались самые сложные темы, работа по ним продолжается. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия.О будущем ЕвропыРазногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее.Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе.О провале глобализацииЗападным странам не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании.Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.Говоря о роли ООН, Рубио отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.Об отношениях с КитаемВашингтон и Пекин могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.США хотят поддерживать отношения с КНР исходя из национальных интересов и избегать ненужного трения. Взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.

