О моде на пилатес, фитнес-индустрии и зарплатах тренеров в Узбекистане
О моде на пилатес, фитнес-индустрии и зарплатах тренеров в Узбекистане
Почему пилатес стал одним из самых популярных направлений последних лет и сколько на этом зарабатывают тренеры в Узбекистане? Профессиональная спортсменка Екатерина Кнебелева рассказала о трендах, питании и доходах фитнес-индустрии.
видео
фитнес
узбекистан
тренер
модные тренды
спорт
здоровый образ жизни
Почему пилатес стал одним из самых популярных направлений последних лет и сколько на этом зарабатывают тренеры в Узбекистане рассказала Екатерина Кнебелева — профессиональная велоспортсменка и мастер спорта. Сегодня она работает тренером в самых востребованных направлениях: пилатес, сайкл и арт-гравити. Sputnik Узбекистан поговорил с Екатериной о том, почему пилатес стремительно набрал популярность, существует ли на самом деле разделение еды на "полезную" и "вредную", а также о том, сколько сегодня зарабатывают фитнес-тренеры в Узбекистане.Подробнее об этом смотрите в видео Sputnik.
