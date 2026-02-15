https://uz.sputniknews.ru/20260215/moda-pilates-fitnes-industriya-zarplatax-trenerov-uzbekistan-55708554.html

О моде на пилатес, фитнес-индустрии и зарплатах тренеров в Узбекистане

Почему пилатес стал одним из самых популярных направлений последних лет и сколько на этом зарабатывают тренеры в Узбекистане? Профессиональная спортсменка Екатерина Кнебелева рассказала о трендах, питании и доходах фитнес-индустрии.

Почему пилатес стал одним из самых популярных направлений последних лет и сколько на этом зарабатывают тренеры в Узбекистане рассказала Екатерина Кнебелева — профессиональная велоспортсменка и мастер спорта. Сегодня она работает тренером в самых востребованных направлениях: пилатес, сайкл и арт-гравити. Sputnik Узбекистан поговорил с Екатериной о том, почему пилатес стремительно набрал популярность, существует ли на самом деле разделение еды на "полезную" и "вредную", а также о том, сколько сегодня зарабатывают фитнес-тренеры в Узбекистане.Подробнее об этом смотрите в видео Sputnik.

