Зеленский дважды за сутки публично оскорбил Орбана в Мюнхене

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Владимир Зеленский вновь публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.Ранее глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ премьер Венгрии поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.По мнению политолога Павла Данилина, высказывания Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности — это возмутительное хамство, которое негативно повлияет на выделение Евросоюзом денег Киеву.По мнению российского журналиста Армена Гаспаряна, когда хамство становится единственной политической линией, становится уже безнадежно. Так он прокомментировал оскорбления Зеленского в сторону премьера Венгрии.Он поделился своим мнением о том, что стоит за нахальными комментариями Зеленского в адрес Орбана.

