Зеленский дважды за сутки публично оскорбил Орбана в Мюнхене
Зеленский дважды за сутки публично оскорбил Орбана в Мюнхене
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Владимир Зеленский вновь публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.Ранее глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ премьер Венгрии поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.По мнению политолога Павла Данилина, высказывания Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности — это возмутительное хамство, которое негативно повлияет на выделение Евросоюзом денег Киеву.По мнению российского журналиста Армена Гаспаряна, когда хамство становится единственной политической линией, становится уже безнадежно. Так он прокомментировал оскорбления Зеленского в сторону премьера Венгрии.Он поделился своим мнением о том, что стоит за нахальными комментариями Зеленского в адрес Орбана.
15:28 15.02.2026 (обновлено: 15:48 15.02.2026)
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Владимир Зеленский вновь публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.
Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.
"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — попытался съязвить Зеленский.
Ранее глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ премьер Венгрии поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.
Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
По мнению политолога Павла Данилина, высказывания Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности — это возмутительное хамство, которое негативно повлияет на выделение Евросоюзом денег Киеву.
"Данное заявление, конечно, является возмутительным хамством. И это приведет к тому, что Венгрия будет последовательно дальше выступать против возможного членства Украины в ЕС, будет выступать против других интеграционных проектов, будет выступать против выделения денег, что самое важное для Украины сейчас", — сказал Данилин.
По мнению российского журналиста Армена Гаспаряна, когда хамство становится единственной политической линией, становится уже безнадежно. Так он прокомментировал оскорбления Зеленского в сторону премьера Венгрии.
"Криворожская дипломатическая школа — это мощь. Действительно, когда ты целиком и полностью с финансовой точки зрения зависишь от Брюсселя, то главное, что ты должен делать в этой ситуации, это хамить стране, которая входит в ЕС, которая может блокировать предоставление тебе финансовой помощи. Может быть, это меньше волнует Зеленского, но которая может заблокировать твое вот это пресловутое вступление в Европейский Союз", — сказал Sputnik Ближнее зарубежье Гаспарян.
Он поделился своим мнением о том, что стоит за нахальными комментариями Зеленского в адрес Орбана.
"Для чего ему это? Когда впервые он нахамил, все восприняли это как эстрадное представление юмориста, мол нервишки расшатаны у человека, давайте смиримся. А он воспринял это как дорожную карту, призыв к действию.<...>Когда хамство становится единственной возможной политической линией, становится уже безнадежно ", — отметил журналист.