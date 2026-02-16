https://uz.sputniknews.ru/20260216/2028-god-uzbekistan-zapusk-pervyy-natsionalnyy-nauchnyy-sputnik-55748125.html
В 2028 году Узбекистан запустит первый национальный научный спутник
В 2028 году Узбекистан запустит первый национальный научный спутник
Sputnik Узбекистан
В 2028 году в Самарканде также пройдет Международный конгресс астронавтики - участие подтвердили космические организации России, Китая, Индии, США и других стран.
2026-02-16T18:15+0500
2026-02-16T18:15+0500
2026-02-16T18:15+0500
узбекистан
космос
космонавты
спутник
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46115189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b09b9bf398a48983b8e10d60cf7e0dde.jpg
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В 2028 году Узбекистан планирует запустить первый национальный научный спутник "Мирзо Улугбек" формата 6U, сообщает пресс-служба президента РУз. Для этого сформируют инженерную команду. На презентации с участием Шавката Мирзиёева отмечалось, что в настоящее время космические разработки стали стратегически важными и значимыми направлениями. Узбекистан, в свою очередь, за короткий срок достиг практических результатов. Например, был запущен государственный космический мониторинг, за 5 лет спрос на данные дистанционного зондирования вырос в 3 раза. Уже сейчас с системой космического мониторинга работают свыше 10 госучреждений и все хокимияты страны.Кроме того, Узбекистан намерен подготовить первого национального космонавта к космическому полету на 10-14 дней. Сейчас обсуждаются возможности международного сотрудничества в организации полета. Первый узбекский космонавт во время пребывания на орбите может провести исследования в таких направлениях, как медицина и биология (дистанционная диагностика, изучение эффективности местных лекарственных экстрактов), генетика растений (тестирование засухо- и солеустойчивых сортов, моделирование замкнутых агробиосистем), а также материаловедение (испытание материалов, тканей и волокон на предмет накопления и отвода тепла).Обсудили также проведение в 2028 году в Самарканде Международного конгресса астронавтики - желание поучаствовать в мероприятии выразили ведущие космические организации России, Китая, Индии, США, Европы и других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20251108/sem-voprosov-letchiku-kosmonavtu-geroyu-rossii-andreyu-borisenko-53309546.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46115189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64c9841ea6f21ff441ba42d0087b2894.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан космос космонавт спутник самарканд шавкат мирзиёев астронавтик конгресс мирзо улугбек 6u
узбекистан космос космонавт спутник самарканд шавкат мирзиёев астронавтик конгресс мирзо улугбек 6u
В 2028 году Узбекистан запустит первый национальный научный спутник
В 2028 году в Самарканде также пройдет Международный конгресс астронавтики - участие подтвердили космические организации России, Китая, Индии, США и других стран.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
В 2028 году Узбекистан планирует запустить первый национальный научный спутник "Мирзо Улугбек" формата 6U, сообщает
пресс-служба президента РУз.
Для этого сформируют инженерную команду.
На презентации с участием Шавката Мирзиёева отмечалось, что в настоящее время космические разработки стали стратегически важными и значимыми направлениями. Узбекистан, в свою очередь, за короткий срок достиг практических результатов. Например, был запущен государственный космический мониторинг, за 5 лет спрос на данные дистанционного зондирования вырос в 3 раза. Уже сейчас с системой космического мониторинга работают свыше 10 госучреждений и все хокимияты страны.
Кроме того, Узбекистан намерен подготовить первого национального космонавта к космическому полету на 10-14 дней. Сейчас обсуждаются возможности международного сотрудничества в организации полета.
Первый узбекский космонавт во время пребывания на орбите может провести исследования в таких направлениях, как медицина и биология (дистанционная диагностика, изучение эффективности местных лекарственных экстрактов), генетика растений (тестирование засухо- и солеустойчивых сортов, моделирование замкнутых агробиосистем), а также материаловедение (испытание материалов, тканей и волокон на предмет накопления и отвода тепла).
Обсудили также проведение в 2028 году в Самарканде Международного конгресса астронавтики - желание поучаствовать в мероприятии выразили ведущие космические организации России, Китая, Индии, США, Европы и других стран.