В 2028 году Узбекистан запустит первый национальный научный спутник

В 2028 году Узбекистан запустит первый национальный научный спутник

В 2028 году в Самарканде также пройдет Международный конгресс астронавтики - участие подтвердили космические организации России, Китая, Индии, США и других стран.

2026-02-16T18:15+0500

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В 2028 году Узбекистан планирует запустить первый национальный научный спутник "Мирзо Улугбек" формата 6U, сообщает пресс-служба президента РУз. Для этого сформируют инженерную команду. На презентации с участием Шавката Мирзиёева отмечалось, что в настоящее время космические разработки стали стратегически важными и значимыми направлениями. Узбекистан, в свою очередь, за короткий срок достиг практических результатов. Например, был запущен государственный космический мониторинг, за 5 лет спрос на данные дистанционного зондирования вырос в 3 раза. Уже сейчас с системой космического мониторинга работают свыше 10 госучреждений и все хокимияты страны.Кроме того, Узбекистан намерен подготовить первого национального космонавта к космическому полету на 10-14 дней. Сейчас обсуждаются возможности международного сотрудничества в организации полета. Первый узбекский космонавт во время пребывания на орбите может провести исследования в таких направлениях, как медицина и биология (дистанционная диагностика, изучение эффективности местных лекарственных экстрактов), генетика растений (тестирование засухо- и солеустойчивых сортов, моделирование замкнутых агробиосистем), а также материаловедение (испытание материалов, тканей и волокон на предмет накопления и отвода тепла).Обсудили также проведение в 2028 году в Самарканде Международного конгресса астронавтики - желание поучаствовать в мероприятии выразили ведущие космические организации России, Китая, Индии, США, Европы и других стран.

