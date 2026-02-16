https://uz.sputniknews.ru/20260216/proisxojdenie-tovar-eaeu-uproschenie-tamojnya-55737576.html

Подтверждать происхождение товара в ЕАЭС стало проще

Подтверждать происхождение товара в ЕАЭС стало проще

Новое решение упростит таможенное оформление и сократит количество документов для товаров непреференциального происхождения.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Теперь экспортеры в страны ЕАЭС могут использовать один и тот же сертификат и для льгот, и для обычного подтверждения происхождения товара, сообщает пресс-служба ЕЭК. Если ранее для ввоза непреференциального товара необходимо было получить два сертификата — для предоставления льгот по пошлине и подтверждения страны производства, то теперь преференциальный (льготный) сертификат можно использовать и для непреференциальных целей. Это также значительно упростит работу импортерам, так как ускорит процесс оформления на таможне.Помимо прочего сертификат не нужно будет переделывать, если в пути сменился получатель груза — отныне документ действителен для любой страны ЕАЭС, то есть в целом на весь Союз.

