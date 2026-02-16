https://uz.sputniknews.ru/20260216/proisxojdenie-tovar-eaeu-uproschenie-tamojnya-55737576.html
Подтверждать происхождение товара в ЕАЭС стало проще
2026-02-16T14:32+0500
2026-02-16T14:32+0500
2026-02-16T15:06+0500
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Теперь экспортеры в страны ЕАЭС могут использовать один и тот же сертификат и для льгот, и для обычного подтверждения происхождения товара, сообщает пресс-служба ЕЭК. Если ранее для ввоза непреференциального товара необходимо было получить два сертификата — для предоставления льгот по пошлине и подтверждения страны производства, то теперь преференциальный (льготный) сертификат можно использовать и для непреференциальных целей. Это также значительно упростит работу импортерам, так как ускорит процесс оформления на таможне.Помимо прочего сертификат не нужно будет переделывать, если в пути сменился получатель груза — отныне документ действителен для любой страны ЕАЭС, то есть в целом на весь Союз.
еаэс еэк импорт экспорт товар преференциальный происхождение льгот пошлин
14:32 16.02.2026 (обновлено: 15:06 16.02.2026)
Решение упростит таможенное оформление и, в первую очередь, сократит количество документов для товаров непреференциального происхождения.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Теперь экспортеры в страны ЕАЭС могут использовать один и тот же сертификат и для льгот, и для обычного подтверждения происхождения товара, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Если ранее для ввоза непреференциального товара необходимо было получить два сертификата — для предоставления льгот по пошлине и подтверждения страны производства, то теперь преференциальный (льготный) сертификат можно использовать и для непреференциальных целей.
"Такой возможностью можно будет воспользоваться, если "преференциальный" сертификат о происхождении товара был выдан на основании критериев, которые подтверждают глубину переработки товаров, требуемую в соответствии с союзными непреференциальными правилами", — говорится в сообщении.
Это также значительно упростит работу импортерам, так как ускорит процесс оформления на таможне.
Помимо прочего сертификат не нужно будет переделывать, если в пути сменился получатель груза — отныне документ действителен для любой страны ЕАЭС, то есть в целом на весь Союз.
"Принятое решение направлено на упрощение таможенного оформления товаров и, в первую очередь, позволит сократить количество документов, используемых для осуществления импортных операций при поставках товаров из стран, с которыми у Союза имеются договоренности о свободной торговле", — подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.