Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году может достичь $95 млрд

Рост экономики в ЕАЭС в 2025 году обеспечили сфера услуг, розничная торговля, строительный сектор, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Объем взаимной торговли товарами стран ЕАЭС за 2025 год по предварительным оценкам составит $95 млрд, сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев на пресс-конференции, состоявшейся в Евразийской экономической комиссии. Министр ЕЭК озвучил результаты макроэкономического развития государств евразийской "пятерки" по итогам 2025 года. В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭСОсновные тезисы выступления:

