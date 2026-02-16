https://uz.sputniknews.ru/20260216/rezultat-perviy-etap-kubok-uzbekistan-avtokross-55743201.html

Жажда скорости: прошел первый этап Кубка Узбекистана по автокроссу

В самаркандском этапе приняли участие более 5 спортсменов из разных уголков страны, но больше всего гонщиков было из Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Самарканде состоялся первый этап Кубка Узбекистана по автокроссу, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. На протяжении нескольких дней автодром Ургутского района превратился в настоящую арену скорости и драйва. Турнир проводят ежегодно по инициативе организации содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар". Спортсмены состязались в четырех классах спортивных автомобилей: "А-7", "А-8", "НУ" и "Багги".Больше всего участников на первом этапе Кубка Узбекистана было из Джизакской области. Ее представляли 10 спортсменов.По итогам состязаний в трех категориях первые места завоевали представители Джизака. В частности, в классе "Багги" лучшим признан Гайрат Одилов, в национальной категории "НУ" — Самандар Хусанов, а в категории "А-8" — Николай Саев. В зачете "А-7" победу одержал самаркандец Аслиддин Сиддиков.В общекомандном зачете первое место заняла команда Джизакской области, набрав 217 баллов, второе — команда Самаркандской области со 161 баллом, третье — частная команда "Бест клуб" Джизакской области с 96 баллами.На этом этапе по "ноль" баллов набрали представители Хорезма, Ферганы и Сурхандарьи.По итогам турнира победители и призеры получили дипломы, кубки и памятные подарки.Следующий этап Кубка Узбекистана по автокроссу пройдет в марте в Джизакской области.

