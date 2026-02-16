Жажда скорости: прошел первый этап Кубка Узбекистана по автокроссу
В Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу
© Sputnik
В самаркандском этапе приняли участие более 50 спортсменов из разных уголков страны, но больше всего гонщиков было из Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Самарканде состоялся первый этап Кубка Узбекистана по автокроссу, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На протяжении нескольких дней автодром Ургутского района превратился в настоящую арену скорости и драйва. Турнир проводят ежегодно по инициативе организации содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар". Спортсмены состязались в четырех классах спортивных автомобилей: "А-7", "А-8", "НУ" и "Багги".
"Рев моторов, жажда скорости и брызги грязи — в этом виде спорта участники не боятся запачкать своих железных коней, а наоборот, проверяют их в непростых условиях бездорожья. В самаркандском этапе приняли участие 51 спортсмен из разных уголков страны", — поделился замдиректора по спорту Самаркандского областного центра по техническим и прикладным видам спорта ОСО "Ватанпарвар" Фахридин Мардиев.
Больше всего участников на первом этапе Кубка Узбекистана было из Джизакской области. Ее представляли 10 спортсменов.
"В нашей области данный вид спорта достаточно популярен. Именно поэтому наряду с участниками из ОСО "Ватанпарвар" область также представляли спортсмены из частного клуба автолюбителей", — рассказал замдиректора джизакского совета ОСО "Ватанпарвар" Шерзод Назаров.
По итогам состязаний в трех категориях первые места завоевали представители Джизака. В частности, в классе "Багги" лучшим признан Гайрат Одилов, в национальной категории "НУ" — Самандар Хусанов, а в категории "А-8" — Николай Саев. В зачете "А-7" победу одержал самаркандец Аслиддин Сиддиков.
В общекомандном зачете первое место заняла команда Джизакской области, набрав 217 баллов, второе — команда Самаркандской области со 161 баллом, третье — частная команда "Бест клуб" Джизакской области с 96 баллами.
На этом этапе по "ноль" баллов набрали представители Хорезма, Ферганы и Сурхандарьи.
По итогам турнира победители и призеры получили дипломы, кубки и памятные подарки.
Следующий этап Кубка Узбекистана по автокроссу пройдет в марте в Джизакской области.
