Шахматист из Узбекистана получил путевку на ЧМ-2027

На турнире в Германии за приз боролись лучшие шахматисты мира, в числе которых Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Нодирбек Абдусатторов и Винсентом Кеймер.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Нодирбек Абдусатторов занял третье место на чемпионате мира по шахматам FIDE Freestyle Chess World Champion, а также завоевал прямую путевку на следующий турнир, который пройдет в 2027 году, сообщает Федерация шахмат Узбекистана. Бронзу узбекскому гроссмейстеру обеспечила победа над немецким шахматистом Винсентом Кеймером (2,5:1,5).Нодирбек Абдусатторов выиграл $40 тысяч. Помимо него в соревнованиях участвовал еще один шахматист из Узбекистана — Джавохир Синдаров. В борьбе за 7-е место он уступил гроссмейстеру Левону Аронияну, выступавшему за США. По итогу Джавохир Синдаров выиграл $10 тысяч. Чемпионом мира 2026 стал норвежский шахматист Магнус Карлсен. Золото ему обеспечила ничья в четвертой и заключительной партии против Фабиано Каруаны (США).FIDE Freestyle Chess World Champion 2026 стал первым чемпионатом мира по шахматам в свободном стиле, организованном ФИДЕ и Freestyle Chess Operations. Его призовой фонд составил $300 тысяч. Очный финал турнира прошел в коммуне Вангельс с 13 по 15 февраля.
