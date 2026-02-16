https://uz.sputniknews.ru/20260216/uzbekistan-realizatsiya-programma-reforma-55747231.html

В Узбекистане выделят 250,5 трлн сумов на реализацию программ реформ

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Целевые планы развития на 2026 год в рамках Стратегии "Узбекистан – 2030" будут реализованы по государственной программе, сообщает пресс-служба главы государства. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами программ наиболее приоритетных реформ.Госпрограмма утверждает план мероприятий из 337 пунктов.Документ также содержит ряд ключевых действий для улучшения инфраструктуры махаллей и придания им облика Нового Узбекистана, перевода экономики к технологической и инновационной модели роста и стимулирования спроса на внутреннем рынке, организации рационального использования водных ресурсов, а также пункты по совершенствованию госуправления и судебно-правовой системы.У каждой из инициатив будет свой KPI, который в конце года покажет результативность работы по внедрению реформ. Отмечается, что свыше 5 млн узбекистанцев ознакомились с разработкой проекта в интернете и более 22 тысяч человек внесли свои предложения. Кроме того, обсуждение программ велось и в вузах Узбекистана — участие в дискуссиях приняли порядка 10 тысяч студентов, преподавателей и госслужащих. В 2026 году в Узбекистане планируют разработать 71 нормативно-правовой акт.Какие инициативы поддержала общественность:На реализацию программ выделят 250,5 трлн сумов и привлекут $50,4 млрд.

