В Узбекистане выделят 250,5 трлн сумов на реализацию программ реформ

В обсуждении проектов приняли участие 5 млн пользователей интернета, 10 тысяч студентов вузов и более 22 тысяч человек внесли свои предложения.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Целевые планы развития на 2026 год в рамках Стратегии "Узбекистан – 2030" будут реализованы по государственной программе, сообщает
пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами программ наиболее приоритетных реформ.
Госпрограмма утверждает план мероприятий из 337 пунктов.
Документ также содержит ряд ключевых действий для улучшения инфраструктуры махаллей и придания им облика Нового Узбекистана, перевода экономики к технологической и инновационной модели роста и стимулирования спроса на внутреннем рынке, организации рационального использования водных ресурсов, а также пункты по совершенствованию госуправления и судебно-правовой системы.
У каждой из инициатив будет свой KPI, который в конце года покажет результативность работы по внедрению реформ.
Отмечается, что свыше 5 млн узбекистанцев ознакомились с разработкой проекта в интернете и более 22 тысяч человек внесли свои предложения. Кроме того, обсуждение программ велось и в вузах Узбекистана — участие в дискуссиях приняли порядка 10 тысяч студентов, преподавателей и госслужащих.
В 2026 году в Узбекистане планируют разработать 71 нормативно-правовой акт.
Какие инициативы поддержала общественность:
ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей;
введение пожизненного лишения свободы за педофилию;
совершенствование кредитных механизмов по ипотеке и приобретению электромобилей;
доведение доли возобновляемых источников энергии до 30%;
борьба с коррупцией на новом уровне;
внедрение института присяжных заседателей в уголовное судопроизводство;
усиление открытой подотчетности по расходованию средств, выделяемых на нужды махаллей;
строительство дорог, пешеходных и велодорожек внутри махаллей;
создание бизнес-инкубаторов;
открытие центров профессиональной переподготовки при промышленных зонах;
ужесточение ответственности за вырубку деревьев;
внедрение KPI по энергоэффективности;
формирование цепочек утилизации и переработки.
На реализацию программ выделят 250,5 трлн сумов и привлекут $50,4 млрд.