Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тонн

По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между двумя странами составил 32,3 млн тонн, что на 16% выше показателя 2024 года.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министры транспорта Казахстана и Узбекистана Нурлан Сауранбаев и Илхом Махкамов провели онлайн-встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Минтранс РК.В ходе переговоров, стороны отметили стратегическую значимость железнодорожного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном, его ключевую роль в развитии торгово-экономических связей, международного транзита и региональной транспортной интеграции, а также значительный потенциал для дальнейшего роста объемов перевозок и повышения эффективности логистических маршрутов. Было отмечено, что по итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между двумя странами составил 32,3 млн тонн, что на 16% выше показателя 2024 года.Для справки: через стык Сарыагаш в настоящее время проходит до 36 пар поездов в сутки, планируется увеличить до 40, через Оазис — 2 пары поездов, планируется увеличить до 10, через Сырдария — до 10 пар после открытия участка Дарбаза – Мактарал.В рамках совещания также рассмотрены вопросы синхронизации инфраструктурных и ремонтных работ, совершенствования контрольных процедур, оптимизации технологического взаимодействия и повышения общей эффективности перевозочного процесса. По итогам совещания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и создании условий для последовательного роста объемов перевозок.

