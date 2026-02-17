https://uz.sputniknews.ru/20260217/pravilnoe-pitanie-ramazan-infografika-55752518.html

Правильное питание в Рамазан: советы и рекомендации в инфографике

Правильное питание в Рамазан: советы и рекомендации в инфографике

Рацион питания в течение месяца Рамазан желательно составлять индивидуально. Однако общие рекомендации для постящихся все же существуют.

Во время поста крайне важно восполнять водный баланс организма в промежутке, разрешенном для приема пищи. Между наступлением сумерек и началом поста необходимо выпивать до 2-х литров воды. А разнообразить вкус можно долькой лимона или мятой.Кроме того, рекомендуется пить воду за полчаса до еды. Это способствует разбавлению желудочного сока, снижает его концентрацию и замедляет процесс переваривания еды.При предрассветном приеме пищи — сухуре — лучше употреблять продукты, которые дольше перевариваются, такие как крупы, мясо, несоленые сыры, цельнозерновой хлеб, айран и сюзьма.Также медики советуют больше употреблять продуктов, богатых клетчаткой и белком. Так как клетчатка предотвращает появление чувства голода, питает организм и очищает кишечник, а белок является важным строительным материалом для тела. Однако стоит учесть, что употреблять белки вместе с фруктами или запивать их большим количеством воды не стоит.На ифтар — вечерний прием пищи — предпочтительно употреблять легко перевариваемые продукты, такие как фрукты, овощи, нежирное мясо, курица или рыба, приготовленные в духовке или на гриле.Между ифтаром и сухуром важно отдохнуть. Кроме того, вздремнуть рекомендуется и после предрассветного приема пищи сухура, особенно если вам предстоит активный день.Для пробуждения и повышения активности мозга используйте ароматизированные гели, шампуни и парфюмы на масляной основе, которые добавят настроение и вдохновения на продуктивный день.

