Президент Узбекистана примет участие в саммите Совета мира в США
Sputnik Узбекистан
Первый саммит Совета пройдет в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа, а также обеспечению мира и стабильности в регионе.
2026-02-17T10:20+0500
2026-02-17T10:20+0500
2026-02-17T10:44+0500
узбекистан
сша
рабочий визит
шавкат мирзиёев
сектор газа
совет мира
вашингтон
гуманитарная помощь
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мираВ рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.
узбекистан
сектор газа
вашингтон
Новости
ru_UZ
10:20 17.02.2026 (обновлено: 10:44 17.02.2026)
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля. Об этом сообщила
пресс-служба главы республики.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 17–19 февраля совершит рабочий визит в город Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира", — говорится в сообщении.
Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
В рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.
Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.