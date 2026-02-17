https://uz.sputniknews.ru/20260217/prezident-uzbekistan-sammit-soveta-mira-ssha-55752958.html

Президент Узбекистана примет участие в саммите Совета мира в США

Первый саммит Совета пройдет в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа, а также обеспечению мира и стабильности в регионе.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мираВ рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.

