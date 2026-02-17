https://uz.sputniknews.ru/20260217/turisty-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan-yanvar-2026-god-55765349.html

Граждане каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан в январе 2026 года

Чаще всего в январе 2026 года в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе 2026 года Узбекистан с туристическими целями посетили в общей сложности 950 278 иностранных граждан.Этот показатель увеличился на 271,6 тыс. человек или на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана (282 798 человек), Таджикистана (244 373 человека) и Казахстана (207 858 человек). На четвертом месте — путешественники из России (69 070 тысяч человек).В топ-10 стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан в январе, также вошли:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

