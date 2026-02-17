https://uz.sputniknews.ru/20260217/uzbekistan-yunfpa-sovmestnye-programmy-demografiya-zaschita-prav-55756452.html
Сенат Узбекистана и ЮНФПА обсудили совместные программы по демографии и защите прав женщин
Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество по таким направлениям, как подготовка законопроектов, борьба с онлайн- и гендерным насилием, проведение национальных исследований и развитие семейной политики.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассматривают практическую поддержку Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в вопросах демографической политики, репродуктивного здоровья и гендерного равенства, а также его роль как надежного партнера в системе ООН. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Эти и другие вопросы взаимодействия обсудили на встрече в Ташкенте председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Нигиной Аббасзаде. Также отмечалась важность участия международных экспертов и методической помощи, оказываемой Фондом, в проведении первой в стране переписи населения и сельского хозяйстваСтороны выразили готовность к дальнейшему углублению взаимодействия в рамках Программы сотрудничества на 2025-2026 годы в таких областях, как разработка законодательных инициатив, борьба с онлайн-и гендерным насилием, проведение национальных исследований и развитие политики, ориентированной на семью. По итогам встречи стороны подтвердили свою заинтересованность в последовательной реализации совместных программ и проектов, направленных на укрепление стратегического партнерства и повышение качества жизни населения.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассматривают практическую поддержку Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в вопросах демографической политики, репродуктивного здоровья и гендерного равенства, а также его роль как надежного партнера в системе ООН. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Эти и другие вопросы взаимодействия обсудили на встрече в Ташкенте председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Нигиной Аббасзаде.
"В ходе встречи подчеркивалась важность практического содействия ЮНФПА в области демографической политики, репродуктивного здоровья и гендерного равенства, а также его роль как надежного партнера в системе ООН", — говорится в сообщении.
Также отмечалась важность участия международных экспертов и методической помощи, оказываемой Фондом, в проведении первой в стране переписи населения и сельского хозяйства
Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению взаимодействия в рамках Программы сотрудничества на 2025-2026 годы в таких областях, как разработка законодательных инициатив, борьба с онлайн-и гендерным насилием, проведение национальных исследований и развитие политики, ориентированной на семью.
По итогам встречи стороны подтвердили свою заинтересованность в последовательной реализации совместных программ и проектов, направленных на укрепление стратегического партнерства и повышение качества жизни населения.