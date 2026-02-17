Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260217/vsu-provalili-neskolko-kontratak-v-xarkovskoy-i-sumskoy-oblastyax-55764426.html
ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
Sputnik Узбекистан
За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов. 17.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-17T15:45+0500
2026-02-17T16:41+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
спецоперация
россия
украина
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42178093_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bbe6ad73653695208422a6de5f95b5ea.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские военные отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.По его данным, в Сумской области украинские войска провалили два наступления.Представитель силовых ведомств добавил, что киевское командование не оставляет надежд вернуть контроль над утраченными позициями и возле Покровки.За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42178093_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2066c811d4296e281720c51902b558d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво, спецоперация, россия, украина, всу
сво, спецоперация, россия, украина, всу

ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях

15:45 17.02.2026 (обновлено: 16:41 17.02.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО.
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские военные отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"На Харьковском направлении, в районе населенного пункта Волчанские Хутора, подразделения группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, в Сумской области украинские войска провалили два наступления.
"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", — уточнил источник.
Представитель силовых ведомств добавил, что киевское командование не оставляет надежд вернуть контроль над утраченными позициями и возле Покровки.
"Противником предпринята попытка выдвижения четырех штурмовых групп 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражение. Контратака сорвана", — добавил он.
За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0