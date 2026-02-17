https://uz.sputniknews.ru/20260217/vsu-provalili-neskolko-kontratak-v-xarkovskoy-i-sumskoy-oblastyax-55764426.html

ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские военные отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.По его данным, в Сумской области украинские войска провалили два наступления.Представитель силовых ведомств добавил, что киевское командование не оставляет надежд вернуть контроль над утраченными позициями и возле Покровки.За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.

