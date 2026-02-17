ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
15:45 17.02.2026 (обновлено: 16:41 17.02.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО.
© Sputnik / Евгений Биятов/
Подписаться
За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские военные отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"На Харьковском направлении, в районе населенного пункта Волчанские Хутора, подразделения группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, в Сумской области украинские войска провалили два наступления.
"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", — уточнил источник.
Представитель силовых ведомств добавил, что киевское командование не оставляет надежд вернуть контроль над утраченными позициями и возле Покровки.
"Противником предпринята попытка выдвижения четырех штурмовых групп 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражение. Контратака сорвана", — добавил он.
За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.