Развитие греноводства и рост экспорта: как в Узбекистане будут развивать шелководство

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию шелковой отрасли.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Узбекистане стартует масштабная программа модернизации шелководства, направленная на укрепление кормовой базы, развитие греноводства и расширение глубокой переработки шелка. До 2030 года планируется увеличить производство коконов, создать новые предприятия и довести уровень переработки до 75%. Президенту Шавкату Мирзиёеву представлены меры по развитию шелковой отрасли.В ходе совещания было отмечено, что в стране шелководство и заготовка коконов шелкопряда играют важную роль в обеспечении занятости населения в сельской местности и расширении экспорта. Однако накопленные проблемы — от кормовой базы до переработки — сдерживают развитие отрасли.В частности, значительная часть грен тутового шелкопряда импортируется. Отмечено, что до 2030 года можно увеличить уровень использования местной грены до 75%, для чего требуется восстановить деятельность станций племенного греноводства.В ходе презентации представлены планы по созданию станций племенной грены в Ферганской и Хорезмской областях, открытии в этом году двух новых предприятий в Бухаре и Намангане, а в 2027–2029 годах — еще четырех в Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях в дополнение к 10 действующим.Предлагается компенсировать предприятиям племенного дела и греноводства 50% затрат на привлечение иностранных специалистов и оплату сезонных работников, а также освободить труд сезонных рабочих от подоходного и социального налогообложения.Указано, что для повышения качества коконов необходимо улучшать кормовую базу.В 2026–2030 годах планируется расширить кормовую базу: создать новые тутовые плантации на 8 тыс. гектарах, на 41,5 тысячах гектарах — организовать посадки тутовника в один ряд, а на 15 тысячах гектарах — восстановить плантации шелковицы. Ожидается, что к 2030 году будет высажено 200 миллионов саженцев шелковицы, что увеличит кормовую базу на 30%.Объемы выращивания шелкопряда будут прогнозироваться на основе анализа кормовой базы. В частности, планируется вырастить 30 тысяч тонн коконов в 2026 году и 36 тысяч тонн к 2030 году.Особое внимание уделят вовлечению и поддержке малообеспеченных семей: через "махаллинскую семерку" им предоставят субсидию в размере 35% стоимости заготовленных коконов и льготные ссуды до 20 млн сумов на оборудование для выращивания шелкопряда.Приоритетом станет переход к промышленному выращиванию коконов через создание специализированных шелковичных ферм. Для стимулирования их строительства и работы ферм предложено освободить такие фермы от земельного и имущественного налогов до 1 января 2029 года.Особое внимание уделено вопросам увеличения экспорта и добавленной стоимости в отрасли.Сегодня доля получения из местных коконов высококачественного шелка-сырца и его переработки остается низкой. Указано, что за счет повышения качества и расширения глубокой переработки можно увеличить экспортные поступления до $250 млн.Определены меры по увеличению доли готовой продукции в экспорте, освоению новых рынков, а также формированию и поддержке национальных брендов.Решено внедрить цифровые технологии через единую информационную систему для учета кормовой базы, предприятий, отчетности и мониторинга грены, урожая и пунктов приема коконов в реальном времени.Одобрив предложения по развитию шелководства, президент поручил укрепить кормовую базу, развивать отечественное греноводство, внедрять промышленные методы и увеличивать долю готовой продукции в шелководстве.

