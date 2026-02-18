https://uz.sputniknews.ru/20260218/rossiyskie-voennye-osvobodili-xarkovka-krinichnoe-spetsoperatsiya-55787858.html

Российские военные взяли под контроль Харьковку и Криничное в зоне спецоперации

Российские военные взяли под контроль Харьковку и Криничное в зоне спецоперации

Sputnik Узбекистан

В зоне ответственности двух российских группировок войск ВСУ за сутки потеряли более 550 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийские орудия, станцию РЭБ, склады боеприпасов и материальных средств.

2026-02-18T14:52+0500

2026-02-18T14:52+0500

2026-02-18T14:57+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

спецоперация

россия

украина

минобороны рф

безопасность

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46355731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_454e3eee827d255b407355eda9d2893b.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области, сообщило министерство обороны России.По данным военного ведомства, в зоне действия группировки "Восток" ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области.Вместе с тем подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области.Бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области.В зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вс россии криничное запорожская область сво всу украина спецоперация