Российские военные взяли под контроль Харьковку и Криничное в зоне спецоперации
14:52 18.02.2026 (обновлено: 14:57 18.02.2026)
В зоне ответственности двух российских группировок войск ВСУ за сутки потеряли более 550 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийские орудия, станцию РЭБ, склады боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области", — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в зоне действия группировки "Восток" ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области.
Вместе с тем подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области.
Бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области.
"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук Харьковской области", — говорится в сводке Минобороны.
В зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.