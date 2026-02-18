https://uz.sputniknews.ru/20260218/yarko-veselo-vkusno-samarkand-prazdnik-shirokaya-maslenitsa-55793353.html

Ярко, весело и вкусно: в Самарканде празднуют Широкую Масленицу

Как и по всей стране, в Самарканде ежегодно ждут и с нетерпением встречают Масленицу.

САМАРКАНД, 18 фев — Sputnik.Традиционно мероприятия проходят в учебных заведениях и при участии русского культурного центра. На одном из таких мероприятий побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Особенно ярко в текущем году Масленицу отмечают ученики общеобразовательной школы № 9 города Самарканда. Здесь расписан каждый день Широкой Масленицы.В школе звучат песни, проходят веселые народные игры и забавы, а на конкурсах выбирают самый необычный рецепт блинов. Ребята расписывают балалайки, учатся мастерить чучело Масленицы и соревнуются в исполнении задорных частушек.В фойе школы можно встретить русскую красавицу и богатыря. Ребята с удовольствием подставляют лица в яркие фотостенды и делают памятные снимки.А особый восторг у юных самаркандцев вызывает русская традиционная печь. На нее можно забраться и даже немного посидеть, почувствовав себя героем сказки.Масленичная неделя в регионе началась с концерта "Сударушка" специализированной школы-интерната искусств.

