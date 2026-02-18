Ярко, весело и вкусно: в Самарканде празднуют Широкую Масленицу
18:36 18.02.2026 (обновлено: 18:56 18.02.2026)
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Как и по всей стране, в Самарканде ежегодно с нетерпением ждут и радостно встречают Масленицу.
САМАРКАНД, 18 фев — Sputnik.Традиционно мероприятия проходят в учебных заведениях и при участии русского культурного центра. На одном из таких мероприятий побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.
Особенно ярко в текущем году Масленицу отмечают ученики общеобразовательной школы № 9 города Самарканда. Здесь расписан каждый день Широкой Масленицы.
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
В Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik
"Проводы зимы в нашей школе всегда проходят ярко. Однако в этом году масленичная неделя у нас особенная, благодаря педагогам из России Екатерине Неклюдовой и Татьяне Турсуновой, работающим в школе по программе "Класс". Вместе с нашими русистами они подготовили красочную программу, расписанную на все семь дней", — говорит заведующая по учебной части школы № 9 Бахора Садыкова.
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
В Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik
В школе звучат песни, проходят веселые народные игры и забавы, а на конкурсах выбирают самый необычный рецепт блинов. Ребята расписывают балалайки, учатся мастерить чучело Масленицы и соревнуются в исполнении задорных частушек.
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
В Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik
В фойе школы можно встретить русскую красавицу и богатыря. Ребята с удовольствием подставляют лица в яркие фотостенды и делают памятные снимки.
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
В Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik
А особый восторг у юных самаркандцев вызывает русская традиционная печь. На нее можно забраться и даже немного посидеть, почувствовав себя героем сказки.
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
В Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik
Масленичная неделя в регионе началась с концерта "Сударушка" специализированной школы-интерната искусств.
"Завершится она 22 февраля в Прощенное воскресенье в Покровской церкви, где пройдет праздничная служба", — говорит руководитель Самаркандского русского культурного центра Наталья Гребенник.
© SputnikВ Самарканде празднуют Масленицу
В Самарканде празднуют Масленицу
© Sputnik