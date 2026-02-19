https://uz.sputniknews.ru/20260219/kuda-chasche-vsego-puteshestvuyut-uzbekistantsy-top-5-napravleniy--infografika-55819152.html

Куда чаще всего путешествуют узбекистанцы: топ-5 направлений — инфографика

Куда чаще всего путешествуют узбекистанцы: топ-5 направлений — инфографика

Sputnik Узбекистан

Чаще всего узбекистанские туристы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.

2026-02-19T18:30+0500

2026-02-19T18:30+0500

2026-02-19T18:30+0500

туристы

узбекистан

мультимедиа

россия

казахстан

таджикистан

кыргызстан

оаэ

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55816552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_327daa2c7cc46f24681c0ef6d55406a1.png

В январе 2026 года 589 647 граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 38,2 тыс. человек или на 6,9 %.Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (232 174), Казахстан (88 012) и Таджикистан (98 659) человек.В пятерку популярных направлений также вошли Россия (32 291 тыс.) и Саудовская Аравия (62 655 тыс.).Какие еще страны посетили узбекистанцы в первый месяц 2026 года:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

казахстан

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туристы узбекистан кыргызстан казахстан таджикистан россия