Куда чаще всего путешествуют узбекистанцы: топ-5 направлений — инфографика
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.
В январе 2026 года 589 647 граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 38,2 тыс. человек или на 6,9 %.Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (232 174), Казахстан (88 012) и Таджикистан (98 659) человек.В пятерку популярных направлений также вошли Россия (32 291 тыс.) и Саудовская Аравия (62 655 тыс.).Какие еще страны посетили узбекистанцы в первый месяц 2026 года:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
В январе 2026 года 589 647 граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.
По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 38,2 тыс. человек или на 6,9 %.
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (232 174), Казахстан (88 012) и Таджикистан (98 659) человек.
В пятерку популярных направлений также вошли Россия (32 291 тыс.) и Саудовская Аравия (62 655 тыс.).
Какие еще страны посетили узбекистанцы в первый месяц 2026 года:
