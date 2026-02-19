https://uz.sputniknews.ru/20260219/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistan-nachalo-ramazan-55802018.html
Президент поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан
Для достойного проведения священного месяца в стране ведется большая подготовка — благоустраиваются махалли, мечети и медресе, оказывается внимание пожилым и нуждающимся, укрепляются добрососедство и взаимное уважение, организуются мероприятия.
2026-02-19T09:25+0500
2026-02-19T09:25+0500
2026-02-19T09:48+0500
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.Отмечено, что для достойного проведения месяца, играющего важную роль в духовной и общественной жизни, в стране ведется большая подготовка — благоустраиваются махалли, мечети и медресе, оказывается поддержка пожилым и нуждающимся, укрепляется добрососедство и организуются мероприятия, посвященные Рамазану.Все это укрепляет атмосферу мира и стабильности, межнационального согласия и религиозной толерантности, способствует развитию страны и росту благосостояния граждан.Президент отметил, что в Узбекистане ведется значительная работа по благоустройству мест поклонения выдающимся мыслителям, восстановлению и изучению их наследия, его широкой популяризации среди молодежи. На основе уникальных архитектурных проектов завершено строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, и комплекса Имама Бухари в Самарканде.Вместе с тем глава государства выразил сожаление, что в разных регионах мира продолжаются войны и конфликты. Шавкат Мирзиёев пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья и благополучия.
2026
Президент поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан
09:25 19.02.2026 (обновлено: 09:48 19.02.2026)
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил
народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.
"В эти благословенные дни все мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом вновь встречаем Рамазан в обстановке мира, сплоченности и согласия", — говорится в поздравлении.
Отмечено, что для достойного проведения месяца, играющего важную роль в духовной и общественной жизни, в стране ведется большая подготовка — благоустраиваются махалли, мечети и медресе, оказывается поддержка пожилым и нуждающимся, укрепляется добрососедство и организуются мероприятия, посвященные Рамазану.
Все это укрепляет атмосферу мира и стабильности, межнационального согласия и религиозной толерантности, способствует развитию страны и росту благосостояния граждан.
"В эти благословенные дни важнейшим долгом и честью для всех нас является почитание памяти предков, продолжение их добрых и благородных традиций и начинаний", — говорится в послании.
Президент отметил, что в Узбекистане ведется значительная работа по благоустройству мест поклонения выдающимся мыслителям, восстановлению и изучению их наследия, его широкой популяризации среди молодежи. На основе уникальных архитектурных проектов завершено строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, и комплекса Имама Бухари в Самарканде.
"В дни священного Рамазана мы намерены с участием уважаемых улемов, представителей научной и творческой интеллигенции, широкой общественности провести на территории этих уникальных центров духовности благотворительные мероприятия в память о наших выдающихся мыслителях и церемонии открытия этих великолепных комплексов", — говорится в послании.
Вместе с тем глава государства выразил сожаление, что в разных регионах мира продолжаются войны и конфликты.
"В этот светлый месяц, когда находят воплощение чистые помыслы и благие устремления, мы всем сердцем желаем, чтобы прекратились все распри и противостояния, утвердились мир, взаимное доверие и сотрудничество. Пользуясь случаем, выражаю также искренние поздравления и добрые пожелания нашим соотечественникам, находящимся в зарубежных странах, всей мусульманской умме", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья и благополучия.
"В эти радостные дни желаю всем вам здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину и народ, исполнятся все наши добрые надежды и пожелания!", — подытожил президент.