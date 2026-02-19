https://uz.sputniknews.ru/20260219/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistan-nachalo-ramazan-55802018.html

Президент поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан

Президент поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан

Для достойного проведения священного месяца в стране ведется большая подготовка — благоустраиваются махалли, мечети и медресе, оказывается внимание пожилым и нуждающимся, укрепляются добрососедство и взаимное уважение, организуются мероприятия.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.Отмечено, что для достойного проведения месяца, играющего важную роль в духовной и общественной жизни, в стране ведется большая подготовка — благоустраиваются махалли, мечети и медресе, оказывается поддержка пожилым и нуждающимся, укрепляется добрососедство и организуются мероприятия, посвященные Рамазану.Все это укрепляет атмосферу мира и стабильности, межнационального согласия и религиозной толерантности, способствует развитию страны и росту благосостояния граждан.Президент отметил, что в Узбекистане ведется значительная работа по благоустройству мест поклонения выдающимся мыслителям, восстановлению и изучению их наследия, его широкой популяризации среди молодежи. На основе уникальных архитектурных проектов завершено строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, и комплекса Имама Бухари в Самарканде.Вместе с тем глава государства выразил сожаление, что в разных регионах мира продолжаются войны и конфликты. Шавкат Мирзиёев пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья и благополучия.

