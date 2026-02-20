https://uz.sputniknews.ru/20260220/rossiyskie-voennye-nanesli-shest-gruppovyx-udarov-po-obektam-svyazannym-s-vsu-55846151.html

Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ

ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщило министерство обороны РФ.Также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

