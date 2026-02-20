Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ
17:58 20.02.2026 (обновлено: 18:00 20.02.2026)
ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщило министерство обороны РФ.
"С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке военного ведомства.
Также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
670 самолетов;
283 вертолета;
115 765 беспилотных летательных аппаратов;
650 зенитных ракетных комплексов;
27 776 танков и других боевых бронированных машин;
1 669 боевых машин реактивных систем залпового огня;
33 381 орудие полевой артиллерии и минометов;
54 816 единиц специальной военной автомобильной техники.