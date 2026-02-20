Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260220/rossiyskie-voennye-nanesli-shest-gruppovyx-udarov-po-obektam-svyazannym-s-vsu-55846151.html
Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ
Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ
Sputnik Узбекистан
ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
2026-02-20T17:58+0500
2026-02-20T18:00+0500
россия
сво
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
украина
энергетика
минобороны рф
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55805514_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_a9c33c3ab919e1dc4b5d9b5a28c8bbdf.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщило министерство обороны РФ.Также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55805514_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_1b46ce4ec872c7f2132bce819d9a7a80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво всу россия украина спецоперация минобороны рф
сво всу россия украина спецоперация минобороны рф

Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ

17:58 20.02.2026 (обновлено: 18:00 20.02.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат на Сумском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщило министерство обороны РФ.

"С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке военного ведомства.

Также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
670 самолетов;
283 вертолета;
115 765 беспилотных летательных аппаратов;
650 зенитных ракетных комплексов;
27 776 танков и других боевых бронированных машин;
1 669 боевых машин реактивных систем залпового огня;
33 381 орудие полевой артиллерии и минометов;
54 816 единиц специальной военной автомобильной техники.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0