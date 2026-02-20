https://uz.sputniknews.ru/20260220/uzbekistan-podderjal-sovet-mira-gotov-uchastvovat-vosstanovlenie-gaza-55830519.html

Узбекистан поддержал Совет мира и готов участвовать в восстановлении Газы

Узбекистан поддержал Совет мира и готов участвовать в восстановлении Газы

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана выступил на инаугурационном заседании Совета мира и поделился своим видением касательно социально-экономического восстановления сектора Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

2026-02-20T09:38+0500

2026-02-20T09:38+0500

2026-02-20T10:12+0500

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

выступление

совет мира

сектор газа

вашингтон

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55831476_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0bc3555031fd47befa79b6da2f08580.jpg

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, и готов принять практическое участие в ее успешной реализации. Республика внесет посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на инаугурационном заседании Совета мира в городе Вашингтоне.В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, также участвовали главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.Участники мероприятия обсудили вопросы восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выразил признательность президенту США, председателю Совета мира Дональду Трампу за созыв первого саммита.Он отметил, что Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, твердо заявив о намерении принять практическое участие в ее успешной реализации.При этом он подчеркнул, что любой механизм внешнего управления Газой должен непременно опираться на внутреннюю поддержку населения сектора.Президент Узбекистана выразил уверенность, что скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создание условий для скорейшего восстановления Газы. Узбекский лидер также заявил о готовности Узбекистана внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа.На мероприятии также выступили и другие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств зарубежных стран.По итогам заседания была подписана Декларация о поддержке деятельности Совета мира.На этом программа рабочего визита Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась.По окончании мероприятий визита президент отбыл в Ташкент. В аэропорту главу государства и его супругу проводили председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.

сектор газа

вашингтон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев президент узбекистана вашингтон заседание совет мира сша рабочий визит сектор газа