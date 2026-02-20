Узбекистан поддержал Совет мира и готов участвовать в восстановлении Газы

Узбекистан
Президент Узбекистана выступил на инаугурационном заседании Совета мира и поделился своим видением касательно социально-экономического восстановления сектора Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55831476_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0bc3555031fd47befa79b6da2f08580.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, и готов принять практическое участие в ее успешной реализации. Республика внесет посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на инаугурационном заседании Совета мира в городе Вашингтоне.В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, также участвовали главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.Участники мероприятия обсудили вопросы восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выразил признательность президенту США, председателю Совета мира Дональду Трампу за созыв первого саммита.Он отметил, что Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, твердо заявив о намерении принять практическое участие в ее успешной реализации.При этом он подчеркнул, что любой механизм внешнего управления Газой должен непременно опираться на внутреннюю поддержку населения сектора.Президент Узбекистана выразил уверенность, что скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создание условий для скорейшего восстановления Газы. Узбекский лидер также заявил о готовности Узбекистана внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа.На мероприятии также выступили и другие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств зарубежных стран.По итогам заседания была подписана Декларация о поддержке деятельности Совета мира.На этом программа рабочего визита Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась.По окончании мероприятий визита президент отбыл в Ташкент. В аэропорту главу государства и его супругу проводили председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на инаугурационном заседании Совета мира и поделился своим видением социально-экономического восстановления сектора Газа, а также обеспечения мира и стабильности в этом регионе.
Он отметил, что Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, твердо заявив о намерении принять практическое участие в ее успешной реализации.

"Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления сектора Газа", — заявил глава государства.

Узбекский лидер также заявил о готовности Узбекистана внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа.

"Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Мы должны использовать эту историческую возможность для построения Новой Газы — с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для ее населения", — отметил президент.

0