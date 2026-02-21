https://uz.sputniknews.ru/20260221/4-goda-priznaniyu-dnr-lnr-rossiey-55846620.html

Уже 4 года: признание ДНР и ЛНР Россией — фильм

Уже 4 года: признание ДНР и ЛНР Россией — фильм

Sputnik Узбекистан

Признание Россией ДНР и ЛНР в феврале 2022 года стало ключевым решением обеспечившим защиту русскоязычного населения региона.

2026-02-21T08:00+0500

2026-02-21T08:00+0500

2026-02-21T09:44+0500

кино

лнр

днр

россия

украина

конфликт

киев

нато

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55846451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05f01119158749a2c1d5570704932e01.png

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным продолжением многолетнего конфликта, начавшегося после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Тогда власть в стране захватили силы, сделавшие ставку на радикальный национализм. С этого момента Украина уверенно пошла по пути конфронтации — в том числе против собственного народа. Киев всеми способами ущемлял своих русскоговорящих граждан и шел на конфликт с Москвой.С декабря 2014 года Киев прекратил выплату пенсий, пособий, а также перестал обслуживать банковские счета жителей Донбасса. В 2015 году Киев начал политику радикальной национализации и подавления прав русскоязычного населения. Под запрет и ограничения попали российские СМИ, фильмы, интернет-сайты, книги, стали запрещать гастроли российских артистов.На Украине были переименованы более 900 населенных пунктов и 52 тысячи улиц, названия которых были связаны с советским прошлым. Снесены почти 2,5 тысячи памятников.В 2017 году киевские власти начали реформу образования, направленную на запрет обучения на русском языке. В 2019 году был принят закон о "тотальной украинизации", который перевел на украинский язык все сферы государственной и общественной жизни. В 2021 году был подписан закон о коренных народах, лишивший русских правовой защиты государства.В декабре 2014 года Верховная Рада отменила внеблоковый статус Украины и объявила о сближении с НАТО. Через несколько лет, в декабре 2021 года, Россия дала понять странам Альянса, что расширение на восток неприемлемо, Альянс в ответ увеличил поставки оружия Украине.Глава РФ подписал указы "О признании Донецкой Народной Республики" и "О признании Луганской Народной Республики".Вечером 23 февраля главы ДНР и ЛНР обратились за помощью к России в защите населения республик от украинской агрессии.Совбез ООН собрался на экстренное заседание по просьбе Украины, глава МИД которой заявил, что обращение глав ДНР и ЛНР к российскому президенту может означать обострение конфликта в Донбассе.Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам и объявил о начале специальной военной операции на Украине.В первые дни спецоперации российские войска нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Были выведены из строя аэродромы военно-воздушных сил, командные пункты и пункт базирования военно-морских сил.Вооруженные силы РФ совершили молниеносный рывок к Киеву. Но западные страны попросили Москву отвести войска от украинской столицы, с целью создания условий для мирного соглашения.29 марта 2022 в Турции начались российско-украинские переговоры.Сторонам удалось парафировать проект соглашения, в который вошли в том числе обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу.16 мая 2025 года после трехлетней паузы Россия и Украина возобновили переговоры, обменявшись меморандумами об урегулировании.Украина настаивает на полном прекращении огня, международных гарантиях безопасности и исключает территориальные уступки и ограничения для ВСУ.Три встречи в Стамбуле — в мае-июле — не привели к результату. 23 января 2026 года при посредничестве США переговорный процесс возобновился в Абу-Даби. Украинская и американская стороны охарактеризовали дискуссии как "конструктивные". Но в Кремле отметили, что впереди предстоит "значительная работа".Финал этой истории пока не написан: новые переговоры с Киевом выглядят скорее как серия пробных встреч, чем реальное движение к большому мирному соглашению — тем более что украинская сторона по-прежнему упирается, последовательно заявляя о нежелании идти на территориальные уступки и выводить ВСУ из Донбасса. Но для России здесь все предельно ясно: спецоперация должна завершиться в пользу РФ при любых условиях, и, обсуждая перспективы окончания конфликта, нужно исходить не из громких заявлений и ультиматумов, а из реальности, которая складывается на поле боя.Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия — от Евромайдана до сегодняшнего дня? Какую роль в обострении конфликта сыграли Европа и США? И почему, несмотря на очевидную цену происходящего, Киев раз за разом отказывается от реального мира с Москвой? Об этом смотрите в фильме.

лнр

днр

россия

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина лнр днр фильм госпереворот киев нато совбез оон