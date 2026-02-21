От сельского хозяйства до высоких технологий: представлен план развития Каракалпакстана
Президент провел совещание по приоритетным задачам социально-экономического развития Каракалпакстана.
Планируется увеличить объем прямых иностранных инвестиций в Каракалпакстан в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом (2,5 млрд).
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев, провел совещание по результативности проводимых реформ и приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Каракалпакстан.
На презентации отмечалось, что в ближайшие 5 лет планируется увеличить экономику Каракалпакстана до 102,5 трлн сумов (54,3 трлн — в 2025 году), довести показатель на душу населения до 51 млн сумов и реализовать проекты на $7,2 млрд в сфере промышленности и услуг. Экспорт намечено нарастить до $900 млн против $435 млн в 2025 году.
До конца года намечено снизить уровень безработицы до 4,2 %, уровень бедности до 3,2%, а также превратить город Нукус, Кунградский и Чимбайский районы и 109 махаллей в территории, свободные от безработицы и бедности. В дополнение к этому поставлена задача вдвое сократить уровень бедности в Бозатауском, Канлыкульском, Муйнакском и Шуманайском районах и 90 махаллях, отнесенных к территориям с "тяжелыми" условями.
В ходе презентации предложено продлить ранее предоставленные региону льготы для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Президент поддержал инициативу.
Главе государства доложено о разработанных для региона крупных инвестиционных проектах.
В их числе — создание модульного интеллектуального вычислительного центра для сферы ИИ в Тахиаташском районе, формирование технологического кластера по производству комплектующих для автомобильной промышленности, запуск производства базальтового волокна, выработка электроэнергии из отходов в Нукусе, строительство завода по извлечению золота из угля в Караузякском районе, а также создание прядильных производств в Тахтакупирском и Чимбайском районах.
Указано, что уровень использования земельных ресурсов Каракалпакстана существенно ниже потенциала: обрабатывается лишь 2,5% площадей, а 16 млн гектаров остаются невостребованными. Поставлены задачи по поиску новых видов культур, проведению научно-практических экспериментов по их культивированию, а также увеличению экспорта за счет выращивания на больших площадях засухо- и солеустойчивых лекарственных трав, востребованных в том числе в фармацевтике.
Принято решение создать должность заместителя председателя Совета Министров по эффективному использованию пастбищ и развитию животноводства. Поставлены задачи по восстановлению в этом году 10 тысяч гектаров пастбищ, мониторингу растений на основе ИИ, раннему выявлению болезней и внедрению водосберегающих технологий.
В этом году в Кунграде, Чимбае, Беруни, Бозатау и Канликуле будут запущены проекты по выращиванию, хранению и упаковке кормов для животных, а в Берунийском районе откроется агрокомплекс, способный выпускать в год 36 тысяч тонн кормов для животных и рыбы.
Подчеркнута необходимость превратить туризм ключевой драйвер развития региона.
"В районе соляного месторождения "Барсакелмес" будет создана туристическо-рекреационная зона, а в местах, напоминающих марсианский ландшафт в Приаралье и на Устюртском плато, будут обустроены зоны глэмпинга. Музей истории Аральского моря будет модернизирован с использованием современных технологий для демонстрации всему миру последствий высыхания моря", — говорилось на совещании.
За счет этих работ поставлена задача привлечь в Каракалпакстан в этом году 500 тысяч иностранных и 3 миллиона местных туристов. Для повышения туристической привлекательности региона среди известных туроператоров будут предоставлены дополнительные льготы.
В Каракалпакстане стартует новая система поддержки интеллектуальных проектов: в Молодежном центре создадут IT‑университет и технопарк стартапов, привлекут $5 млрд инвестиций в ИИ и увеличат в 10 раз использование облачных сервисов и вычислительных мощностей. Запланированы 10 стартапов по $1 млн с ежегодным финансированием 30 млрд сумов.
Поставлена задача до конца 2027 года открыть в Кунграде международный Аральский логистический центр со статусом "сухого порта".
Кроме того, в этом году на инфраструктурные проекты в Каракалпакстане направят 150 млрд сумов, а в последующие годы — 2,2 трлн сумов на развитие централизованного водоснабжения. Дополнительно будет привлечено $200 млн на строительство сетей питьевой воды и канализации, объектов распределения и очистки воды, а также дорог.
В завершение совещания президент поручил ответственным лицам максимально задействовать все возможности и ресурсы для достижения целей в Каракалпакстане, организовать работу в каждом районе и махалле на основе точных расчетов и адресного подхода и обеспечить быстрые, практические результаты в повышении качества жизни населения.