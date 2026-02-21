https://uz.sputniknews.ru/20260221/tashkent-obsujdeny-perspektivy-uzbeksko-serbskogo-partnerstva-55849050.html

Узбекско-сербский бизнес-форум обозначил новые направления сотрудничества

Узбекско-сербский бизнес-форум обозначил новые направления сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рост товарооборота и запуск новых проектов. Особое внимание уделено кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и IT, открытию торговых домов в Ташкенте и Белграде.

2026-02-21T09:40+0500

2026-02-21T09:40+0500

2026-02-21T10:35+0500

сербия

узбекистан

бизнес-форум

торговля

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

инвестиции

энергетика

сельское хозяйство

промышленность

строительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55849502_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_939503c620e42deee36fac464a1633cd.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-сербский бизнес-форум, который объединил более 80 предпринимателей двух стран. Мероприятие стало важной площадкой для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска новых совместных проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.В ходе встречи заместителя Премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и заместителя Премьер-министра Сербии — министра экономики Адрианы Месарович, стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства, меры по увеличению товарооборота, активизацию инвестиционного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и сопровождение кооперационных проектов. В рамках пленарной сессии подчеркнут стратегический характер узбекско-сербских отношений и необходимость кратного роста взаимной торговли. Обсуждены вопросы устранения торговых и логистических барьеров, активизации взаимодействия деловых кругов, создания двустороннего бизнес-совета и открытия торговых домов в Ташкенте и Белграде. Ключевое внимание было сосредоточено на кооперации в фармацевтике, текстильной и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и IT.

https://uz.sputniknews.ru/20260220/uzbekistan-serbiya-delovoe-sotrudnichestvo-novye-proekty-torgovye-doma-55823595.html

сербия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бизнес-форум сербия узбекистан экономика торговля инвестиции