Узбекско-сербский бизнес-форум обозначил новые направления сотрудничества
09:40 21.02.2026 (обновлено: 10:35 21.02.2026)
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Ташкенте состоялся Узбекско-сербский бизнес-форум.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Стороны обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рост товарооборота и запуск новых проектов. Особое внимание уделено кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и IT, открытию торговых домов в Ташкенте и Белграде.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-сербский бизнес-форум, который объединил более 80 предпринимателей двух стран. Мероприятие стало важной площадкой для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска новых совместных проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.
В ходе встречи заместителя Премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и заместителя Премьер-министра Сербии — министра экономики Адрианы Месарович, стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства, меры по увеличению товарооборота, активизацию инвестиционного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и сопровождение кооперационных проектов.
В рамках пленарной сессии подчеркнут стратегический характер узбекско-сербских отношений и необходимость кратного роста взаимной торговли. Обсуждены вопросы устранения торговых и логистических барьеров, активизации взаимодействия деловых кругов, создания двустороннего бизнес-совета и открытия торговых домов в Ташкенте и Белграде.
Ключевое внимание было сосредоточено на кооперации в фармацевтике, текстильной и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и IT.
"Форматы B2B и G2B позволили проработать конкретные инициативы и определить дальнейшие шаги по реализации совместных проектов", — подчеркнули в ведомстве.