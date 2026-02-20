https://uz.sputniknews.ru/20260220/uzbekistan-serbiya-delovoe-sotrudnichestvo-novye-proekty-torgovye-doma-55823595.html
Узбекистан и Сербия усиливают деловое сотрудничество: новые проекты и торговые дома
Деловые круги Узбекистана и Сербии активизируют совместные проекты в областях электротехники, машиностроения, пищевой промышленности и текстильного производства. В планах также выставка "Made in Uzbekistan" и B2B-встречи для укрепления контактов между предпринимателями.
узбекистан
сербия
торговый дом
сотрудничество
торговля
инвестиции
пищевая промышленность
текстиль
машиностроение
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Торгово-промышленной палате Узбекистана состоялась встреча с заместителем премьер-министра и министром экономики Сербии Андреаной Месарович. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП.На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Стороны договорились активизировать совместные проекты в сферах электротехники, машиностроения, пищевой промышленности и текстильного производства.В ходе переговоров была выдвинута инициатива открыть в Белграде Дом торговли Узбекистана, а также Дом торговли Сербии в Узбекистане. Эти площадки помогут системно продвигать продукцию на рынки двух стран и увеличить объемы взаимной торговли.Также достигнута договоренность о проведении в Сербии национальной экспозиции "Made in Uzbekistan" и регулярных встречах B2B для укрепления прямых контактов между предпринимателями. По итогам встречи подписано соглашение о создании Совета предпринимателей при Торгово-промышленных палатах Узбекистана и Сербии. Новый орган станет платформой для постоянного диалога и практического сотрудничества.Достигнутые соглашения направлены на увеличение взаимного товарооборота, рост инвестиций и укрепление деловых связей между двумя странами.
Новости
Узбекистан и Сербия усиливают деловое сотрудничество: новые проекты и торговые дома
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik.
В Торгово-промышленной палате Узбекистана состоялась встреча с заместителем премьер-министра и министром экономики Сербии Андреаной Месарович. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух стран. Об этом сообщили
в пресс-службе ТПП.
На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Стороны договорились активизировать совместные проекты в сферах электротехники, машиностроения, пищевой промышленности и текстильного производства.
В ходе переговоров была выдвинута инициатива открыть в Белграде Дом торговли Узбекистана, а также Дом торговли Сербии в Узбекистане. Эти площадки помогут системно продвигать продукцию на рынки двух стран и увеличить объемы взаимной торговли.
Также достигнута договоренность о проведении в Сербии национальной экспозиции "Made in Uzbekistan" и регулярных встречах B2B для укрепления прямых контактов между предпринимателями.
По итогам встречи подписано соглашение о создании Совета предпринимателей при Торгово-промышленных палатах Узбекистана и Сербии. Новый орган станет платформой для постоянного диалога и практического сотрудничества.
Достигнутые соглашения направлены на увеличение взаимного товарооборота, рост инвестиций и укрепление деловых связей между двумя странами.