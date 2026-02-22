Узбекистан
"Ритм присутствия": диалог мастера, ученика и времени — фотолента
"Ритм присутствия": диалог мастера, ученика и времени — фотолента
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана открылась отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств под названием "Ритм присутствия".
"Ритм присутствия" — метафора художественного существования в пространстве, где каждый автор утверждает собственную пластическую интонацию, сохраняя сопричастность к общей профессиональной и образовательной среде. Выставка демонстрирует творческие поиски преподавателей, их индивидуальные стратегии и вклад в развитие национальной художественной школы. Выставка подчеркивает значимость педагогической школы как пространства формирования художественного мышления и сохранения традиций национального искусства в современном культурном контексте.
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана открылась отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств под названием "Ритм присутствия".
"Ритм присутствия" — метафора художественного существования в пространстве, где каждый автор утверждает собственную пластическую интонацию, сохраняя сопричастность к общей профессиональной и образовательной среде.
Выставка демонстрирует творческие поиски преподавателей, их индивидуальные стратегии и вклад в развитие национальной художественной школы.
"Ритм присутствия — это не только художественная категория, но и состояние творческого диалога между мастером, учеником и временем", — отмечает искусствовед Шаропова Азиза.
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Отчетная выставка преподавателей кафедры Монументальной живописи Республиканской специализированной школы-интерната искусств Ритм присутствия - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств "Ритм присутствия"
Выставка подчеркивает значимость педагогической школы как пространства формирования художественного мышления и сохранения традиций национального искусства в современном культурном контексте.
