"Ритм присутствия": диалог мастера, ученика и времени — фотолента

"Ритм присутствия": диалог мастера, ученика и времени

"Ритм присутствия": диалог мастера, ученика и времени

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана открылась отчетная выставка преподавателей кафедры "Монументальной живописи" Республиканской специализированной школы-интерната искусств под названием "Ритр присутствия".

"Ритм присутствия" — метафора художественного существования в пространстве, где каждый автор утверждает собственную пластическую интонацию, сохраняя сопричастность к общей профессиональной и образовательной среде. Выставка демонстрирует творческие поиски преподавателей, их индивидуальные стратегии и вклад в развитие национальной художественной школы.Выставка подчеркивает значимость педагогической школы как пространства формирования художественного мышления и сохранения традиций национального искусства в современном культурном контексте.

