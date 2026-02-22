Российские военные поразили логистический центр и место хранения БПЛА ВСУ
16:01 22.02.2026 (обновлено: 19:03 22.02.2026)
Также армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. ВС РФ нанесли поражение логистическому центру и местам хранения БПЛА ВСУ в 144 районах, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", — говорится в сообщении.
Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, по данным ведомства, армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
"За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены