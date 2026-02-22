https://uz.sputniknews.ru/20260222/rossiyskie-voennye-porazili-logisticheskiy-tsentr-mesto-xraneniya-bpla-vsu-55874338.html

Российские военные поразили логистический центр и место хранения БПЛА ВСУ

Российские военные поразили логистический центр и место хранения БПЛА ВСУ

2026-02-22

армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

2026-02-22T16:01+0500

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. ВС РФ нанесли поражение логистическому центру и местам хранения БПЛА ВСУ в 144 районах, сообщило Минобороны России.Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, по данным ведомства, армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены

