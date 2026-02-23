https://uz.sputniknews.ru/20260223/v-uzbekistane-dovedut-dolyu-mashinnogo-sbora-xlopka-kak-minimum-do-70-55896177.html

В Узбекистане доведут долю машинного сбора хлопка как минимум до 70%

В республике расширят парк сельскохозяйственной техники и внедрят современные цифровые решения в аграрной сфере

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане доведут долю машинного сбора хлопка как минимум до 70%. Об этом стало известно в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Речь шла об обеспечении сельского хозяйства спецтехникой и широком внедрении в сферу цифровых технологий.Как отмечалось, сегодня уровень механизации в сельском хозяйстве составляет 81%. За последние годы закупили 1 756 хлопкоуборочных машин, а уровень механизации хлопкоуборки достиг 52%. В прошлом сезоне с помощью машин собрали 2,1 млн тонн хлопка. Благодаря этому за последние пять лет ручной труд сократился в 1,8 раза.Для предоставления новой техники фермерам в лизинг на выгодных условиях планируют привлечь $400 млн средств международных финансовых институтов. Технику будут предоставлять на срок до 10 лет под ставку 18% в национальной валюте с двухлетним льготным периодом, при этом 8% кредитной ставки компенсируют за счет бюджета.Другие инициативы:Президенту также представили планы банка по реализации пилотных проектов с использованием ИИ в животноводстве, садоводстве и "умном" управлении водой, а также по учреждению новой венчурной компании с уставным капиталом 100 млрд сумов для финансирования стартапов в сельском хозяйстве.Глава республики одобрил предложения и дал ответственным лицам поручения по дальнейшему расширению механизации сельского хозяйства, развитию отечественного производства и сервиса, а также улучшению мониторинга и финансовых услуг с помощью цифровых платформ.

