В Узбекистане доведут долю машинного сбора хлопка как минимум до 70%
В республике расширят парк сельскохозяйственной техники и внедрят современные цифровые решения в аграрной сфере.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане доведут долю машинного сбора хлопка как минимум до 70%. Об этом стало известно в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Речь шла об обеспечении сельского хозяйства спецтехникой и широком внедрении в сферу цифровых технологий.
Как отмечалось, сегодня уровень механизации в сельском хозяйстве составляет 81%. За последние годы закупили 1 756 хлопкоуборочных машин, а уровень механизации хлопкоуборки достиг 52%. В прошлом сезоне с помощью машин собрали 2,1 млн тонн хлопка. Благодаря этому за последние пять лет ручной труд сократился в 1,8 раза.
“Очередная задача – увеличить долю машинного сбора хлопка как минимум до 70 процентов. Для этого в 2026 году планируется закупить 800 хлопкоуборочных машин, а также 6 тысяч сеялок, тракторов и комбайнов. В целом, в течение года намечено приобрести 10 тысяч единиц техники и довести общий парк до 292 тысяч”, — говорится в сообщении.
Для предоставления новой техники фермерам в лизинг на выгодных условиях планируют привлечь $400 млн средств международных финансовых институтов. Технику будут предоставлять на срок до 10 лет под ставку 18% в национальной валюте с двухлетним льготным периодом, при этом 8% кредитной ставки компенсируют за счет бюджета.
Другие инициативы:
увеличить производство отечественной техники и агрегатов в 5 раз. В 2026 году планируют выпустить 6 тыс. единиц техники;
внедрить субсидирование по трем самым востребованным видам импортной техники и направить на это 600 млрд сумов в этом году;
автоматизировать процесс получения кредита на технику от АКБ "Агробанк". Это позволит сократить срок предоставления финансирования с трех дней до 3-х часов;
создать в каждом регионе по зоне агрообслуживания, где фермеры смогут получать банковские и консалтинговые услуги, получить анализы почвы и пользоваться другими профильными услугами.
Президенту также представили планы банка по реализации пилотных проектов с использованием ИИ в животноводстве, садоводстве и "умном" управлении водой, а также по учреждению новой венчурной компании с уставным капиталом 100 млрд сумов для финансирования стартапов в сельском хозяйстве.
Глава республики одобрил предложения и дал ответственным лицам поручения по дальнейшему расширению механизации сельского хозяйства, развитию отечественного производства и сервиса, а также улучшению мониторинга и финансовых услуг с помощью цифровых платформ.