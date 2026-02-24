https://uz.sputniknews.ru/20260224/kontrol-doxody-usloviya-prebyvaniya-gd-reforma-migratsionnoe-zakonodatelstvo-55906041.html
Контроль доходов и условий пребывания: ГД ускорит реформу миграционного законодательства
Контроль доходов и условий пребывания: ГД ускорит реформу миграционного законодательства
Sputnik Узбекистан
Госдума рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики. Инициатива усиливает контроль за доходами и пребыванием трудовых мигрантов, вводит дополнительные требования к налоговым платежам и условиям проживания их семей в России.
2026-02-24T12:44+0500
2026-02-24T12:44+0500
2026-02-24T12:44+0500
вячеслав володин
госдума рф
трудовые мигранты
россия
трудовая миграция
миграционное законодательство россии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48377568_0:218:2869:1831_1920x0_80_0_0_a3040c551eb02c88cf0b81932aa8403c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Государственная дума России в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГД РФ. По его словам, ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам. Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного аванса не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в РФ трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним.Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение тридцати дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.Патент или разрешение на работу иностранному гражданину будет аннулировано в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов меньше, умноженной на региональный коэффициент, величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев в течение очередного года. Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории страны.
https://uz.sputniknews.ru/20260222/rf-zapret-patentov-migrantam-doxod-nije-projitochnogo-minimuma-55872462.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48377568_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_f3f755eac6a995672ac110d8b3d5c18c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
володин россия госдума рф трудовые мигранты налоги
володин россия госдума рф трудовые мигранты налоги
Контроль доходов и условий пребывания: ГД ускорит реформу миграционного законодательства
Госдума рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики. Инициатива усиливает контроль за доходами и пребыванием трудовых мигрантов, вводит дополнительные требования к налоговым платежам и условиям проживания их семей в России.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Государственная дума России в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ГД РФ.
"Вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке Государственной думы. Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке", — сказал Володин.
По его словам, ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам.
"Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны", — добавил председатель Госдумы.
Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного аванса не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в РФ трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним.
Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение тридцати дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.
Патент или разрешение на работу иностранному гражданину будет аннулировано в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов меньше, умноженной на региональный коэффициент, величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.
Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев в течение очередного года. Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории страны.