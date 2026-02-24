Контроль доходов и условий пребывания: ГД ускорит реформу миграционного законодательства

https://uz.sputniknews.ru/20260224/kontrol-doxody-usloviya-prebyvaniya-gd-reforma-migratsionnoe-zakonodatelstvo-55906041.html

Госдума рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики. Инициатива усиливает контроль за доходами и пребыванием трудовых мигрантов, вводит дополнительные требования к налоговым платежам и условиям проживания их семей в России.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Государственная дума России в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГД РФ. По его словам, ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам. Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного аванса не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в РФ трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним.Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение тридцати дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.Патент или разрешение на работу иностранному гражданину будет аннулировано в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов меньше, умноженной на региональный коэффициент, величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев в течение очередного года. Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории страны.

