Племянник узбекистанца, спасшего ребенка в Петербурге, рассказал о дяде и его семье

Племянник узбекистанца, спасшего ребенка в Петербурге, рассказал о дяде и его семье

По словам родственника, Хайрулло Ибадуллаев — из тех людей, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Асилбек Турсунов, племянник узбекистанца Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал, что его дядя — из тех людей, которые всегда, не задумываясь, придут на помощь в трудную минуту.Супруга Хайрулло Гулилола домохозяйка, она занимается воспитанием четверых детей — Гулсевар, Гулнозы, Угилой и Озоды, трое из них школьницы. Также Гулилола ухаживает за родителями супруга, которые часто болеют из-за преклонного возраста.Хайрулло Ибадуллаев работает в Санкт-Петербурге дворником. Во время рабочей смены он поймал семилетнего мальчика, который упал, сорвавшись с карниза седьмого этажа и спас ему жизнь. Мальчик выжил, его состояние стабильное и сейчас он проходит лечение в больнице. Сам Хайрулло также получил множественные ушибы, ему оказана соответствующая медицинская помощь.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат". Также он получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Эти деньги, как сказал в интервью RT Хайрулло, будут направлены на лечение отца и строительство дома в Узбекистане.

