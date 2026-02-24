https://uz.sputniknews.ru/20260224/plemyannik-uzbekistantsa-spasshego-rebenka-v-peterburge-rasskazal-o-dyade-i-ego-seme-55916776.html
Племянник узбекистанца, спасшего ребенка в Петербурге, рассказал о дяде и его семье
Племянник узбекистанца, спасшего ребенка в Петербурге, рассказал о дяде и его семье
Sputnik Узбекистан
По словам родственника, Хайрулло Ибадуллаев — из тех людей, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту
2026-02-24T15:30+0500
2026-02-24T15:30+0500
2026-02-24T15:30+0500
общество
узбекистанец
санкт-петербург
происшествия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55900721_138:28:981:502_1920x0_80_0_0_a587370bf11b80b5f32a98fe66a30d0a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Асилбек Турсунов, племянник узбекистанца Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал, что его дядя — из тех людей, которые всегда, не задумываясь, придут на помощь в трудную минуту.Супруга Хайрулло Гулилола домохозяйка, она занимается воспитанием четверых детей — Гулсевар, Гулнозы, Угилой и Озоды, трое из них школьницы. Также Гулилола ухаживает за родителями супруга, которые часто болеют из-за преклонного возраста.Хайрулло Ибадуллаев работает в Санкт-Петербурге дворником. Во время рабочей смены он поймал семилетнего мальчика, который упал, сорвавшись с карниза седьмого этажа и спас ему жизнь. Мальчик выжил, его состояние стабильное и сейчас он проходит лечение в больнице. Сам Хайрулло также получил множественные ушибы, ему оказана соответствующая медицинская помощь.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат". Также он получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Эти деньги, как сказал в интервью RT Хайрулло, будут направлены на лечение отца и строительство дома в Узбекистане.
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55900721_100:0:1004:678_1920x0_80_0_0_9e776b7a19a144e6a13ecd8db6105b6d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанец спасение ребенок санкт-петербург
узбекистанец спасение ребенок санкт-петербург
Племянник узбекистанца, спасшего ребенка в Петербурге, рассказал о дяде и его семье
Эксклюзив
По словам родственника, Хайрулло Ибадуллаев — из тех людей, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Асилбек Турсунов, племянник узбекистанца Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал, что его дядя — из тех людей, которые всегда, не задумываясь, придут на помощь в трудную минуту.
"Дяде 36 лет. Его семья живет в Гузарском районе Кашкадарьинской области. Прежде он работал на местном рынке. Материальное положение семьи дяди непростое: они живут небогато, их дом требует ремонта", — сказал он в интервью Sputnik Узбекистан.
Супруга Хайрулло Гулилола домохозяйка, она занимается воспитанием четверых детей — Гулсевар, Гулнозы, Угилой и Озоды, трое из них школьницы. Также Гулилола ухаживает за родителями супруга, которые часто болеют из-за преклонного возраста.
"По характеру дядя очень добрый, любит детей. У него хорошие отношения с родственниками, он старается всем помогать. Для дяди не важно, какой национальности человек — узбек или русский, он искренне готов прийти на помощь ко всем. Поэтому и в случае с упавшим из окна ребенком он, не задумываясь, сделал все возможное", — заключил Турсунов.
Хайрулло Ибадуллаев работает в Санкт-Петербурге дворником. Во время рабочей смены он поймал семилетнего мальчика, который упал, сорвавшись с карниза седьмого этажа и спас ему жизнь. Мальчик выжил, его состояние стабильное и сейчас он проходит лечение в больнице. Сам Хайрулло также получил множественные ушибы, ему оказана соответствующая медицинская помощь.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат". Также он получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Эти деньги, как сказал в интервью RT Хайрулло, будут направлены на лечение отца и строительство дома в Узбекистане.