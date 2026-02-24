https://uz.sputniknews.ru/20260224/razvitie-energetika-uzbekistan-plan-55905500.html

Развитие энергетики в Узбекистане — планы

На совещании с главой государства обсудили реализацию крупных энергопроектов, устойчивость энергосистемы и эффективное использование энергетики.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В 2026 году в Узбекистане планируют довести производство электроэнергии до 90 млрд кВт⋅ч, то есть на 40% выше, чем шесть лет назад, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Суммарные генерирующие мощности по электроэнергии в стране достигли 25,8 тысячи МВт, из которых 31% — солнечная, ветровая и гидроэнергетика, отмечалось на совещании с участием Шавката Мирзиёева. В текущем году по всей стране намерены обновить электросети, сдать в эксплуатацию крупные объекты и нарастить инвестиции в эту сферу. Сейчас инвестиционный портфель топливно-энергетического комплекса охватывает 133 проекта на $51,4 млрд. Ответственные органы должны будут наладить системный подход по 73 крупным проектам общей стоимостью $43 млрд. Кроме того, до конца года необходимо ввести свыше 6,7 тысяч МВт новых мощностей:Президент страны подчеркнул, что важно расширить участие узбекских производителей и продукции. В 2025 году доля местного компонента в инвестпроектах составила $737 млн. В новом году этот показатель планируют довести до $1 млрд и выше.Большую роль в развитии отрасли играет и локализация производства. В 2026 году в Узбекистане намерены локализовать производство кабелей и муфт нового типа, башен и лопастей ветровых электростанций, а также начать проект по созданию систем хранения энергии.Что касается развития электрических сетей, то в ближайшие годы построят линии "Талимарджан – Сугдиёна", "Сырдарья – Халка" и "Каракуль – Нурабад" общей протяженностью 602 километра, а также высоковольтной линии "Сурхан – Пули-Хумри" в Ферганской долине. До 2030 года появится линия "Янги Ангрен – Наманган" и подстанции "Наманган". В Ташкенте:В 2026 году в Узбекистане за счет реформ и новых энергопроектов намерены сэкономить 4,38 млрд кВт⋅ч электроэнергии и 2,84 млрд кубометров природного газа, снизить энергопотребление на крупных предприятиях минимум на 10%, а также привлечь $200 млн ресурсов для повышения энергоэффективности.Шавкат Мирзиёев также ознакомился с ходом исполнения поручений касательно нефтегазовой отрасли.Что делается в данной сфере: В 2026-2027 годы планируют усилить поисковые работы на новых участках в ряде регионов Узбекистана, расширить объем 3D-сейсморазведки и завершить строительство новых скважин. Стало также известно, что за два месяца нового года были открыты два новых газоконденсатных месторождения.

