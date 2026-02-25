https://uz.sputniknews.ru/20260225/20-k-ekspozitsii-samarkand-primet-krupneyshuyu-agrovystavku-goda-55936681.html

+20% к экспозиции: Самарканд примет крупнейшую агровыставку года

2026-02-25

САМАРКАНД, 25 фев — Sputnik. С 3 по 5 марта в выставочном комплексе SOF EXPO Samarkand, расположенном в Джамбайском районе, состоится одно из важных событий аграрного календаря — пятая Международная сельскохозяйственная выставка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В текущем году организаторы отмечают рост масштабов экспозиции: количество представленных компаний и направлений увеличится почти на 20%.Форум традиционно объединит представителей агропромышленного комплекса, инвесторов, производителей сельскохозяйственной техники, поставщиков оборудования, научных сотрудников и экспертов отрасли. На сегодняшний день участие подтвердили около 130 компаний и организаций, более 30 из которых — зарубежные участники. Это свидетельствует о возрастающем интересе к самаркандской площадке как к эффективной платформе для международного сотрудничества.Как отметил руководитель выставочного комплекса SOF EXPO Samarkand Ахмад Таджибаев, международная сельскохозяйственная выставка по праву считается одним из важнейших событий года в сфере агропромышленного комплекса. По его словам, мероприятие ежегодно объединяет ведущих экспертов, производителей и инвесторов из разных стран, создавая условия для обмена опытом и налаживания прямых деловых контактов.В рамках экспозиции представят новейшие технологии и инновационные разработки в области агропрома, современную сельскохозяйственную технику и оборудование, цифровые решения для управления хозяйствами, а также устойчивые и экологически ориентированные практики ведения сельского хозяйства. Отдельное внимание уделят инвестиционным возможностям агросектора и перспективным направлениям развития отрасли.Одним из главных новшеств этого года станет специальный павильон государственных структур. На его площадке будут работать представители таможенных органов, министерства транспорта, ветеринарной службы и товарно-сырьевой биржи. Такой формат позволит участникам и посетителям получить консультации по наиболее актуальным вопросам: от предоставления льгот до организации логистики, экспорта продукции и приобретения сельскохозяйственной техники. Фактически речь идет о создании единого консультационного пространства, где можно оперативно решить практические задачи бизнеса.По словам Ахмада Таджибаева, из года в год растет число зарубежных компаний, которые приезжают в Самарканд не только для презентации своей продукции, но и для поиска новых партнеров, изучения рынка и обмена профессиональным опытом.Среди постоянных участников — российско-узбекское предприятие "Щелково агрохим Узбекистан", специализирующееся на производстве гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, феромонов и других средств защиты растений. Предприятие играет важную роль в развитии садоводства и фермерства, обеспечивая аграриев современными решениями для повышения урожайности и защиты культур.Как подчеркнул заведующий секретариатом начальника управления сельского хозяйства Самаркандской области Улугбек Алиев, участие таких компаний способствует укреплению аграрного потенциала региона. Он выразил уверенность, что и другие участники выставки смогут занять достойное место на рынке и внести вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства страны.Российскую Федерацию на выставке представят десять предприятий, три из которых являются совместными с Узбекистаном. Кроме того, отдельные стенды займут регионы России, демонстрируя собственные разработки, технику и агротехнологии.Насыщенной обещает быть и деловая программа мероприятия. В рамках выставки пройдут тематические конференции, круглые столы и панельные дискуссии с участием международных экспертов. Специалисты представят передовые технологии, инновационные проекты и стартапы, а также поделятся практическим опытом внедрения современных решений в аграрной сфере.Кроме того, министерство сельского хозяйства совместно с хокимиятами подведет итоги работы отрасли за прошедший год, наградив лучших представителей сферы.Таким образом, предстоящая выставка станет не просто демонстрационной площадкой, а полноценным центром делового общения и профессионального диалога. Здесь можно будет найти новых партнеров, обсудить перспективы сотрудничества, изучить востребованные направления агросектора и получить конкретные практические рекомендации для дальнейшего роста и модернизации бизнеса.

