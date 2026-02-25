Экостикеры для авто в Ташкенте: в МПЦ Sputnik обсудят, как будет работать новая система

https://uz.sputniknews.ru/20260225/ekostikery-dlya-avto-v-tashkente-v-mpts-sputnik-obsudyat-kak-budet-rabotat-novaya-sistema-55930706.html

Речь пойдет о том, на кого будут распространяться изменения и как новшество отразится на автомобилистах и экологической ситуации в столице

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 26 февраля в 14.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная внедрению системы экологических стикеров для автомобилей в Ташкенте.Участники:В конце ноября 2025-го Кабмин Узбекистана утвердил порядок поэтапного внедрения системы "Экологический транспорт", направленной на сокращение вредных выбросов автотранспорта и улучшение качества атмосферного воздуха.Спикеры расскажут, как именно будет работать новая система, на кого будут распространяться изменения и как ее внедрение отразится на автомобилистах и экологической ситуации в столице.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

