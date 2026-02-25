https://uz.sputniknews.ru/20260225/ekostikery-dlya-avto-v-tashkente-v-mpts-sputnik-obsudyat-kak-budet-rabotat-novaya-sistema-55930706.html
Экостикеры для авто в Ташкенте: в МПЦ Sputnik обсудят, как будет работать новая система
Экостикеры для авто в Ташкенте: в МПЦ Sputnik обсудят, как будет работать новая система
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о том, на кого будут распространяться изменения и как новшество отразится на автомобилистах и экологической ситуации в столице
2026-02-25T11:10+0500
2026-02-25T11:10+0500
2026-02-25T11:10+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
автомобили
экология
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44456232a85c226eb4ee2bcfa8763fd.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 26 февраля в 14.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная внедрению системы экологических стикеров для автомобилей в Ташкенте.Участники:В конце ноября 2025-го Кабмин Узбекистана утвердил порядок поэтапного внедрения системы "Экологический транспорт", направленной на сокращение вредных выбросов автотранспорта и улучшение качества атмосферного воздуха.Спикеры расскажут, как именно будет работать новая система, на кого будут распространяться изменения и как ее внедрение отразится на автомобилистах и экологической ситуации в столице.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2a0d2c910c6e33297c143d14b30b9b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экостикеры автомобили ташкент
экостикеры автомобили ташкент
Экостикеры для авто в Ташкенте: в МПЦ Sputnik обсудят, как будет работать новая система
Речь пойдет о том, на кого будут распространяться изменения и как новшество отразится на автомобилистах и экологической ситуации в столице.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 26 февраля в 14.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная внедрению системы экологических стикеров для автомобилей в Ташкенте.
пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан Зоир Юлдашев;
заместитель директора Центра экспертизы при Национальном комитете по экологии и изменению климата Вячеслав Ши-сян;
директор ННО "Ekolog" Наргис Косимова.
В конце ноября 2025-го Кабмин Узбекистана утвердил порядок поэтапного внедрения системы "Экологический транспорт", направленной на сокращение вредных выбросов автотранспорта и улучшение качества атмосферного воздуха.
Спикеры расскажут, как именно будет работать новая система, на кого будут распространяться изменения и как ее внедрение отразится на автомобилистах и экологической ситуации в столице.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.