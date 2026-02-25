https://uz.sputniknews.ru/20260225/feruzu-eshmatovu-pereizbrali-ombudsmanom-uzbekistana-55936084.html

Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана

Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана

Эшматова впервые заняла этот пост в январе 2021 года. До этого она была председателем Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по делам женщин и гендерного равенства

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты переизбрали Ферузу Эшматову на должность Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат. Эшматова назвала избрание "очень большой честью, но вместе с тем и очень большой ответственностью".Для справки: Омбудсман может избираться не более чем на два пятилетних срока подряд. Кандидатуру вносит президент.Впервые Эшматову избрали на этот пост в январе 2021-го. До этого она занимала должность председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по делам женщин и гендерного равенства.

