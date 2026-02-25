Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260225/feruzu-eshmatovu-pereizbrali-ombudsmanom-uzbekistana-55936084.html
Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана
Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Эшматова впервые заняла этот пост в январе 2021 года. До этого она была председателем Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по делам женщин и гендерного равенства
2026-02-25T14:35+0500
2026-02-25T14:43+0500
общество
феруза эшматова
омбудсман
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55935890_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a6841fba454c003441176fb1fa9e65dc.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты переизбрали Ферузу Эшматову на должность Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат. Эшматова назвала избрание "очень большой честью, но вместе с тем и очень большой ответственностью".Для справки: Омбудсман может избираться не более чем на два пятилетних срока подряд. Кандидатуру вносит президент.Впервые Эшматову избрали на этот пост в январе 2021-го. До этого она занимала должность председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по делам женщин и гендерного равенства.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55935890_130:0:1267:853_1920x0_80_0_0_3b19a0e09a4006cc27b70b654fdab8dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
феруза эшматова омбудсман узбекистан
феруза эшматова омбудсман узбекистан

Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана

14:35 25.02.2026 (обновлено: 14:43 25.02.2026)
© Пресс-служба Законодательной палаты Олий МажлисаФерузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана
Ферузу Эшматову переизбрали Омбудсманом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2026
© Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
Подписаться
Эшматова впервые заняла этот пост в январе 2021 года. До этого она была председателем Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по делам женщин и гендерного равенства.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты переизбрали Ферузу Эшматову на должность Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

“В соответствии с пунктом 16 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьей 6 Закона "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмане)" на должность Уполномоченного по правам человека рекомендована кандидатура Ферузы Эшматовой. После вопросов-ответов, а также обсуждений депутаты поддержали кандидатуру Ферузы Эшматовой и избрали ее Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсманом)”, — говорится в сообщении.

Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат. Эшматова назвала избрание "очень большой честью, но вместе с тем и очень большой ответственностью".
Для справки: Омбудсман может избираться не более чем на два пятилетних срока подряд. Кандидатуру вносит президент.
Впервые Эшматову избрали на этот пост в январе 2021-го. До этого она занимала должность председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по делам женщин и гендерного равенства.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0