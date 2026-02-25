https://uz.sputniknews.ru/20260225/ieaeu-zmenyat-texreglament-na-produktsiyu-dlya-detey-i-podrostkov-55931994.html

В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков

В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков

Sputnik Узбекистан

Ответственным разработчиком поправок определена Российская Федерация.

2026-02-25T13:35+0500

2026-02-25T13:35+0500

2026-02-25T13:35+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

дети

подростки

продукция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков, сообщает пресс-служба ЕЭК. Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс продукция дети подростки