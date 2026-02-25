https://uz.sputniknews.ru/20260225/ieaeu-zmenyat-texreglament-na-produktsiyu-dlya-detey-i-podrostkov-55931994.html
В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков, сообщает пресс-служба ЕЭК. Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Совет Евразийской экономической комиссии дополнил План разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений разработкой поправок в техрегламент "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", — говорится в сообщении.
Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.
В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.