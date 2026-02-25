Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков
Sputnik Узбекистан
Ответственным разработчиком поправок определена Российская Федерация.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков, сообщает пресс-служба ЕЭК. Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.
25.02.2026
Ответственным разработчиком поправок определена Российская Федерация.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии дополнил План разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений разработкой поправок в техрегламент "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", — говорится в сообщении.
Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.
В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.
0