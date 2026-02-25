https://uz.sputniknews.ru/20260225/rossiyskaya-politika-v-epoxu-mnogopolyarnogo-mira-rol-tsa-55931338.html

Российская политика в эпоху многополярного мира: роль ЦА — видеомост

Эксперты поделились своим видением того, как изменилось взаимодействие России и стран Центральной Азии, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и новые совместные глобальные проекты

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел видеомост Астана – Москва – Ташкент на тему: "Российская политика в эпоху многополярности: роль Центральной Азии".В мероприятии участвовали спикеры:в Москве:в Астане:в Ташкенте:В эпоху мирового кризиса Россия все больше ориентируется на укрепление взаимодействия с Азией, и речь идет не только о Китае и Индии, но и о Центральноазиатском регионе, который является хабом для действующих и будущих международных маршрутов торговли.Как изменилось взаимодействие России и стран Центральной Азии? Каковы перспективы сотрудничества РФ со странами региона, какие глобальные проекты страны готовы осуществлять вместе? На эти и другие вопросы ответили участники встречи.

