Российская политика в эпоху многополярного мира: роль ЦА — видеомост

Эксперты поделились своим видением того, как изменилось взаимодействие России и стран Центральной Азии, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и новые совместные глобальные проекты
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел видеомост Астана – Москва – Ташкент на тему: "Российская политика в эпоху многополярности: роль Центральной Азии".В мероприятии участвовали спикеры:в Москве:в Астане:в Ташкенте:В эпоху мирового кризиса Россия все больше ориентируется на укрепление взаимодействия с Азией, и речь идет не только о Китае и Индии, но и о Центральноазиатском регионе, который является хабом для действующих и будущих международных маршрутов торговли.Как изменилось взаимодействие России и стран Центральной Азии? Каковы перспективы сотрудничества РФ со странами региона, какие глобальные проекты страны готовы осуществлять вместе? На эти и другие вопросы ответили участники встречи.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел видеомост Астана – Москва – Ташкент на тему: "Российская политика в эпоху многополярности: роль Центральной Азии".
В мероприятии участвовали спикеры:
Екатерина Энтина, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ,
Виктория Карслиева, зам директора Фонда Горчакова,
Дарья Сапрынская, научный сотрудник Института Востоковедения РАН;
Алибек Тажибаев, директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг";
Рано Турсунова, доктор исторических наук, профессор кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии.
В эпоху мирового кризиса Россия все больше ориентируется на укрепление взаимодействия с Азией, и речь идет не только о Китае и Индии, но и о Центральноазиатском регионе, который является хабом для действующих и будущих международных маршрутов торговли.
Как изменилось взаимодействие России и стран Центральной Азии? Каковы перспективы сотрудничества РФ со странами региона, какие глобальные проекты страны готовы осуществлять вместе? На эти и другие вопросы ответили участники встречи.