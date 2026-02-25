https://uz.sputniknews.ru/20260225/rossiyskie-boytsy-osvobodili-grafskoe-v-xarkovskoy-oblasti-55940070.html
Российские бойцы освободили Графское в Харьковской области
Российские бойцы освободили Графское в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-02-25T16:22+0500
2026-02-25T16:22+0500
2026-02-25T16:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
в мире
всу
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb80482dab696bc934cec8393a64a39b.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Российская армия освободила Графское в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области.В Сумской области — формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области. ВСУ потеряли:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_0c46e0f480ffc79de3c13971c846db9b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы харьковская область
россия бойцы харьковская область
Российские бойцы освободили Графское в Харьковской области
16:22 25.02.2026 (обновлено: 16:27 25.02.2026)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Российская армия освободила Графское в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
“Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области.
В Сумской области — формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области.
более 220 военнослужащих;
пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США;
три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777;
станцию радиоэлектронной борьбы;
склад материальных средств.