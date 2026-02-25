https://uz.sputniknews.ru/20260225/rossiyskie-boytsy-osvobodili-grafskoe-v-xarkovskoy-oblasti-55940070.html

Российские бойцы освободили Графское в Харьковской области

Российские бойцы освободили Графское в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

2026-02-25T16:22+0500

2026-02-25T16:22+0500

2026-02-25T16:27+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

в мире

всу

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb80482dab696bc934cec8393a64a39b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Российская армия освободила Графское в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области.В Сумской области — формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области. ВСУ потеряли:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия бойцы харьковская область