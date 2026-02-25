https://uz.sputniknews.ru/20260225/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-v-marte-55942016.html

Сколько дней отдохнут узбекистанцы в марте — инфографика

Календарь первого весеннего месяца включает в себя не только праздники, но и продленные выходные дни

В марте 2026-го года узбекистанцев ожидает несколько праздников и продленные выходные дни. В частности, 8 марта — Международный женский день, а также 21 марта — праздник Навруз выпадают по календарю на выходные дни.В этом году, при отсчете 30 дней от начала месяца Рамазан с 19 февраля, Рамазан хайит также приходится на 21 марта.Напомним, что согласно статье 208 Трудового кодекса, в случае если праздничный нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на рабочий день, следующий после праздничного.Все это определено в соответствующем указе главы республики.“…в связи с совпадением в 2026 году праздничных нерабочих дней — праздника "8 Марта — День женщин" с воскресеньем (выходным днем), а также праздников "21 марта — Навруз" и "9 Мая — День памяти и почестей" с субботой (выходным днем) для работников при пятидневной рабочей неделе указанные выходные дни будут перенесены на понедельник — 9 марта, 23 марта и 11 мая 2026 года соответственно”, — говорится в тексте документа.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

